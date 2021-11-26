Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Mercedes: Хэмилтону поставим более мощный мотор в Джидде Следующая / Перес: Гасли заслужил шанс в топ-команде
Формула 1 Новости

Ферстаппен предложил пересмотреть штрафы за мотор из-за Хэмилтона

Автор:
, редактор

Макс полагает, что Льюис потерял слишком мало мест в Бразилии

Ферстаппен предложил пересмотреть штрафы за мотор из-за Хэмилтона

В этом сезоне Льюис Хэмилтон уже дважды нарушил лимит на двигатели, использовав пять ДВС вместо положенных трех. За первую замену сверх лимита он потерял 10 позиций на старте Гран При Турции, а вот вторая смена обошлась ему в Бразилии только в 5 потерянных мест.

По мнению главного соперника Хэмилтона по чемпионату Макса Ферстаппена, сокращать наказания после первого нарушения это ошибка.

«В первый раз тебя штрафуют на 10 позиций, а потом только на 5, по-моему это нелогично, – сказал Ферстаппен. – Если ты продолжает получать штрафы за мотор, я думаю, эти штрафы должны быть одинаковыми. Ведь ты нарушаешь тот же самый предел.

Тут надо разобраться. В Бразилии другие команды ничего не могли противопоставить Mercedes и Red Bull, так что штраф в пять позиций это плевое дело».

В Турции Хэмилтон после штрафа финишировал пятым, а вот в Бразилии смог победить.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Mercedes: Хэмилтону поставим более мощный мотор в Джидде
Предыдущая новость

Mercedes: Хэмилтону поставим более мощный мотор в Джидде
Следующая новость

Перес: Гасли заслужил шанс в топ-команде

Перес: Гасли заслужил шанс в топ-команде
Загрузить комментарии
Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Хэмилтон: Расселл сразу же захочет меня побить Гран При Катара
Формула 1

Хэмилтон: Расселл сразу же захочет меня побить

Aлонсо вновь нацелился на третий титул чемпиона Ф1
Формула 1

Aлонсо вновь нацелился на третий титул чемпиона Ф1

Перес: Гасли заслужил шанс в топ-команде
Формула 1

Перес: Гасли заслужил шанс в топ-команде

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Mercedes: Хэмилтону поставим более мощный мотор в Джидде
Формула 1

Mercedes: Хэмилтону поставим более мощный мотор в Джидде

«Льюису нравится быть охотником». Хилл объяснил психологию Хэмилтона
Формула 1

«Льюису нравится быть охотником». Хилл объяснил психологию Хэмилтона

Марко: Mercedes снизит Хэмилтону мощность мотора в Джидде Гран При Катара
Формула 1

Марко: Mercedes снизит Хэмилтону мощность мотора в Джидде

Самое важное:

Гран При Испании останется в Формуле 1 до 2026 года
Формула 1 Формула 1

Гран При Испании останется в Формуле 1 до 2026 года

Хэмилтон: Расселл сразу же захочет меня побить
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Расселл сразу же захочет меня побить

Aлонсо вновь нацелился на третий титул чемпиона Ф1
Формула 1 Формула 1

Aлонсо вновь нацелился на третий титул чемпиона Ф1

Перес: Гасли заслужил шанс в топ-команде
Формула 1 Формула 1

Перес: Гасли заслужил шанс в топ-команде

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.