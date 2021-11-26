Ферстаппен предложил пересмотреть штрафы за мотор из-за Хэмилтона

В этом сезоне Льюис Хэмилтон уже дважды нарушил лимит на двигатели, использовав пять ДВС вместо положенных трех. За первую замену сверх лимита он потерял 10 позиций на старте Гран При Турции, а вот вторая смена обошлась ему в Бразилии только в 5 потерянных мест.

По мнению главного соперника Хэмилтона по чемпионату Макса Ферстаппена, сокращать наказания после первого нарушения это ошибка.

«В первый раз тебя штрафуют на 10 позиций, а потом только на 5, по-моему это нелогично, – сказал Ферстаппен. – Если ты продолжает получать штрафы за мотор, я думаю, эти штрафы должны быть одинаковыми. Ведь ты нарушаешь тот же самый предел.

Тут надо разобраться. В Бразилии другие команды ничего не могли противопоставить Mercedes и Red Bull, так что штраф в пять позиций это плевое дело».

В Турции Хэмилтон после штрафа финишировал пятым, а вот в Бразилии смог победить.