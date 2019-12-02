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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Ферстаппен пожаловался на проблемы с откликом на педаль газа

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Ферстаппен пожаловался на проблемы с откликом на педаль газа
Автор:
, Главный редактор
2 дек. 2019 г., 05:25

Двигатель Honda на болиде голландского пилота начал капризничать после пит-стопа. Впрочем, Ферстаппен уверен, что шанса побороться с Льюисом Хэмилтоном за победу в любом случае не было.

По ходу второго отрезка Гран При Абу-Даби темп Макса Ферстаппена был ниже, чем рассчитывал голландский пилот, из-за проблем с откликом на действия педалью газа. По словам гонщика Red Bull, проблемы возникли вскоре после единственного пит-стопа, который Ферстаппен провел на 25-м круге.

«Когда я нажимал газ на выходе из поворотов, машина не реагировала так, как я хочу, –рассказал пилот после финиша представителям прессы. – Мотор реагировал с задержкой, и были явные провалы крутящего момента. Из-за этого я чувствовал определенный дискомфорт, и исправить эту проблему на ходу возможности не было».

С похожими симптомами Ферстаппен и другие пилоты Red Bull уже сталкивались по ходу этого сезона. Впрочем, голландец не стал строить догадки на тему того, какая именно неисправность могла вызвать такой эффект. Вдобавок гонщик заявил, что на результате заезда описанные им проблемы в целом не сказались.

Ферстаппен на первом круге уступил второе место стартовавшему на одну позицию ниже Шарлю Леклеру. Однако монегаск провел свой первый пит-стоп на 13 кругов раньше голландца (хотя оба начали заезд на одном типе резины – Medium). В результате после своего пит-стопа Ферстаппен на свежей резине смог догнать и без проблем обойти Леклера. В итоге голландец закончил заезд на втором месте, проиграв одержавшему победу Льюису Хэмилтону 17 секунд.

«Льюис сегодня был слишком быстр, и я концентрировался на том, чтобы выжать максимум из машины и стратегии, – подвел итоги гонки пилот Red Bull. – В целом гонка прошла неплохо. На первом круге все сложилось не очень хорошо, но первый отрезок я провел достаточно уверенно. А когда мне поставили жесткие шины, темп был более чем неплохим. Что касается проблем с газом, то мне удалось приспособиться к ним и минимизировать потери. Да, это в любом случае сказывалось на времени на круге – но на победу я бы все равно не замахнулся, даже если бы машина работала идеально».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Гонка
Автор Кирилл Качнов

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