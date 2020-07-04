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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Ферстаппен: Отставание от Mercedes можно резко сократить

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Ферстаппен: Отставание от Mercedes можно резко сократить
Автор:
, Редактор
4 июл. 2020 г., 17:15

По словам гонщика Red Bull, ему может оказаться на руку, что две первых гонки сезона пройдут на одной и той же трассе с интервалом в неделю

Макс Ферстаппен по итогам квалификации Гран При Австрии стал быстрейшим из соперников Mercedes. Однако в финальном сегменте голландец проиграл обладателю поула Валттери Боттасу больше чем полсекунды. После заездов Ферстаппен сообщил, что причиной столь заметного отставания стали определенные проблемы с балансом.

«Я недоволен балансом, – заявил Ферстаппен. – В некоторых поворотах машина ведет себя хорошо, в других – хуже. И это увеличило наше отставание от Mercedes до приличного.

Но это означает лишь, что нужно работать еще усерднее. Конечно, мы не к этому стремились, не собирались проигрывать полсекунды. И если мы сможем разобраться с балансом, ситуация станет намного лучше. А тот факт, что следующая гонка пройдет здесь же на следующей неделе, может нам всерьез помочь.

Ничего ужасающего на деле не происходит. Быть может, в Голландии болельщики воспринимают это как трагедию, но лично я не переживаю. Просто делаю свою работу».

Ферстаппен стал единственным пилотом, который сумел пройти в финал квалификации на шинах Medium, в то время как остальные показали лучшие времена во втором сегменте на Soft. Это дает Red Bull возможность действовать в гонке более гибко – к примеру, вообще не использовать наиболее мягкий тип шин. Ферстаппен рассчитывает, что это позволит ему если не бороться за победу, то то как минимум усложнить гонку соперникам.

«Завтра нам предстоит интересная гонка, – заявил Ферстаппен. – Погода обещает быть немого теплее, чем сегодня, и я надеюсь, это сыграет нам на руку. В прошлом году мы тоже уступали соперникам в квалификации, но это не мешало нам бороться и побеждать».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

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Этап Гран При Австрии
Сессия Квалификация
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Сергей Иванов

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