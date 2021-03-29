Ферстаппен потерял победу из-за выезда с трассы, но Хэмилтон сделал это 29 раз. Как же так?

Победитель вчерашней гонки Гран При Бахрейна был во многом определен благодаря правилам о соблюдении границ трассы. На 53-м круге Максу Ферстаппену удалось обогнать Льюиса Хэмилтона в 4-м повороте, но на выходе из него голландец всеми колесами выехал за линию.

После приказа из боксов Ферстаппен вернул Хэмилтону первую позицию и больше пройти соперника не смог. После финиша босс Red Bull Кристиан Хорнер рассказал, что указание вернуть Хэмилтону лидерство поступило от дирекции гонки, и назвал такое решение «жестким, но справедливым».

Однако, к правилам возникли вопросы из-за того, что до момента обгона сам Хэмилтон 29 раз выехал за пределы трассы в том же месте. Льюис после этого получил предупреждение о недопустимости такой езды, но и он, и Ферстаппен сочли правила непоследовательными. Однако гоночный директор Ф1 Майкл Маси с таким взглядом не согласен.

«Ничего не менялось, – заверил Маси. – У нас было два человека, которые следили за 4-м поворотом, за каждой машиной, на каждом круге. И все машины, кроме одной, проезжали поворот правильно. Была машина, у которой была некоторая тенденция выезжать за пределы трассы, но это происходило не постоянно».

Вероятно, под машиной, которая выезжала за пределы трассы, был именно Хэмилтон.

Маси так же пояснил, почему обгон Ферстаппен сразу повлек больше последствий, чем 29 нарушений Хэмилтона: «На брифинге в пятницу мы обсуждали, что если обгон будет с нарушением границ трассы и получением преимущества, то я по радио предложу команде немедленно вернуть отыгранную позицию.

При том, что мы терпимо относились к нарушению границ трассы в гонке. И на собрании было четко сказано, что мы не станем следить за выездами, который просто, скажем так, улучшают время на круге. Но будем строги к выездам, которые приносят преимущество [в контактной борьбе]».