Ферстаппен потеряет в Спа пять стартовых позиций после замены коробки передач
Макс точно не сможет начать Гран При Бельгии с поула, так как его ждет неизбежная перестановка по решетке
В пятницу утром команда Red Bull Racing сообщила, что ее пилот Макс Ферстаппен начнет уик-энд с новой коробкой передач. Для голландца она станет уже пятой в нынешнем сезоне, тогда как регламент разрешает использовать по ходу сезона четыре.
Лидер сезона стал первым, кто превысил лимит в нынешнем чемпионате – и потеряет пять позиций на решетке. Речь идет о воскресной расстановке гонщиков, на стартовом поле спринта в субботу наказание не скажется.
Решение Red Bull получить штраф именно в Спа выглядит вполне логичным – на этой трассе легко обгонять, что Макс доказал год назад. Тогда штраф и вовсе отбросил его на 14-ю стартовую позицию, но к 12-му кругу голландец уже пробился в лидеры.
В четверг действующий чемпион Ф1 дал понять, что готов продолжить в Спа свою победную серию.
«Думаю, наша машина быстра, – сказал он. – Понятно, что соперники активнее готовят новинки, так как у нас нет такой возможности.
Но мы довольны тем, как едет RB19. Наверное, по субботам у нас не все идеально, но, думаю, в минувшее воскресенье [в Венгрии] вы увидели эффект от наших доработок. На этой трассе всегда можно увидеть, насколько хорошо они работают».
В нынешнем сезоне, который дошел только до половины, пока не началась волна перестановок, которая обычно сопровождает осенние гонки из-за перерасхода компонентов.
Сейчас четвертая по счету коробка стоит у еще одного пилота Red Bull Серхио Переса, а также Пьера Гасли из Alpine и обоих гонщиков Haas.
Кроме того, Гасли и Нико Хюлькенберг уже достигли предела по компонентам силовых установок. Скорее всего, команды воспользуются возможностью поставить новые в Монце, где также есть возможность вернуть потерянные позиции.
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