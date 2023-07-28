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Ферстаппен потеряет в Спа пять стартовых позиций после замены коробки передач

Макс точно не сможет начать Гран При Бельгии с поула, так как его ждет неизбежная перестановка по решетке

Джонатан Нобл
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

В пятницу утром команда Red Bull Racing сообщила, что ее пилот Макс Ферстаппен начнет уик-энд с новой коробкой передач. Для голландца она станет уже пятой в нынешнем сезоне, тогда как регламент разрешает использовать по ходу сезона четыре. 

Лидер сезона стал первым, кто превысил лимит в нынешнем чемпионате – и потеряет пять позиций на решетке. Речь идет о воскресной расстановке гонщиков, на стартовом поле спринта в субботу наказание не скажется. 

Решение Red Bull получить штраф именно в Спа выглядит вполне логичным – на этой трассе легко обгонять, что Макс доказал год назад. Тогда штраф и вовсе отбросил его на 14-ю стартовую позицию, но к 12-му кругу голландец уже пробился в лидеры. 

В четверг действующий чемпион Ф1 дал понять, что готов продолжить в Спа свою победную серию.

«Думаю, наша машина быстра, – сказал он. – Понятно, что соперники активнее готовят новинки, так как у нас нет такой возможности. 

Но мы довольны тем, как едет RB19. Наверное, по субботам у нас не все идеально, но, думаю, в минувшее воскресенье [в Венгрии] вы увидели эффект от наших доработок. На этой трассе всегда можно увидеть, насколько хорошо они работают».

В нынешнем сезоне, который дошел только до половины, пока не началась волна перестановок, которая обычно сопровождает осенние гонки из-за перерасхода компонентов. 

Сейчас четвертая по счету коробка стоит у еще одного пилота Red Bull Серхио Переса, а также Пьера Гасли из Alpine и обоих гонщиков Haas.

Кроме того, Гасли и Нико Хюлькенберг уже достигли предела по компонентам силовых установок. Скорее всего, команды воспользуются возможностью поставить новые в Монце, где также есть возможность вернуть потерянные позиции. 

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