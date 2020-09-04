Ферстаппен: Потеря мотивации – глупость!

Перед сезоном-2020 Макс Ферстаппен называл своей целью борьбу за чемпионский титул, однако пока его ожидания не оправдываются. В семи гонках пилот Red Bull лишь раз смог отобрать победу у Mercedes и отстает от Льюиса Хэмилтона уже на 47 очков.

Из-за этого появились предположения, что Ферстаппен может утратить мотивацию. Однако сам гонщик назвал их глупостью.

«Не понимаю, почему люди так думают, – сказал Ферстаппен. – У меня одна из лучших работ в мире, я пилотирую сверхбыстрые машины. Приезжаю вторым-третьим, у меня есть одна победа. Так что, я не вижу причин терять мотивацию. Это просто глупо.

Я люблю свое дело. Каждый уик-энд я приезжаю и наслаждаюсь пилотажем. Конечно, я хочу бороться с Mercedes, но если не получается – меня устраивает лучший результат из тех, которые позволяет машина. И я все равно получаю удовольствие».

Между тем Хельмут Марко в паддоке Гран При Италии заявил, что борьба за титул в 2020 году еще впереди. Но Ферстаппен не разделил его оптимизма:

«Сдаваться мы не будем, но я смотрю реалистично: сейчас мы слишком медленны. Нам нужна удача, чтобы выигрывать гонки и сокращать отставание. Сейчас кажется, что мы еще участвую в борьбе, но на каждом этапе я теряю примерно по семь очков. Так что в какой-то момент разрыв станет слишком большим.

Но конечно, на каждом этапе я стараюсь. Я не сдался, просто хочу смотреть на ситуацию реально. В Спа мы были медленнее Mercedes на полсекунды с круга и опять не могли побороться».