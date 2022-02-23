Ферстаппен поставил пройденную дистанцию выше скорости

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По итогам первого тестового дня в Барселоне пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал только девятый результат, однако это явно никак не связано с работоспособностью RB18, поскольку с новой машиной не возникло никаких проблем.

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Кроме того, действующий чемпион стал рекордсменом по пройденной дистанции, проехав в сумме 147 кругов. Сам Макс признает, что для команды сегодня было гораздо важнее преодолеть наибольшее количество километров, нежели показать быстрейшее время.

«Машина совершенно другая. RB18 отлично смотрится, но, конечно, главное, чтобы она была быстрой – мы надеемся, она таковой и будет, – рассказал Ферстаппен. – Сегодня нужно было проехать много кругов, чтобы привыкнуть к машине и получить представление о том, как она себя ведет. Все работало нормально, так что это хорошее начало. Позже проанализируем полученные данные и посмотрим, что можно будет сделать завтра, когда Чеко сядет за руль.

Конечно, во время тестов вы иногда широко выходите за пределы трассы или блокируете колеса. Вы также изучаете, каков баланс машины и, шаг за шагом, адаптируетесь к границам трека. Но самое важное – много ездить».

Напомним, что завтра в 11:00 по московскому времени начнется второй день первой части предсезонных тестов.