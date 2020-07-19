Ферстаппен посоветовал Расселлу не заикаться о Red Bull

«Он выглядит идиотом, хотя совершенно точно им и не является».,Так сказал Джордж Расселл о выступлениях Алекса Элбона в квалификации Гран При Венгрии. При этом было очевидно, что причиной неудачного выступления пилота Red Bull британец считает далекую от идеала управляемость болида «Быков». Жалобы Элбона на поведение машины не раз попадали в эфир телетрансляций по ходу субботних тренировки и квалификации.

Во время своего интервью телеканалу Sky Sports гонщик Williams высказал пожелание, чтобы австрийская команда «разобралась с этим».

Интервью состоялось меньше чем через полчаса после завершения квалификации – и журналисты успели пересказать слова Расселла гонщикам Red Bull во время традиционных медиа-сессий. Макс Ферстаппен в ответ дал пилоту Williams несложный совет.

«Джордж не представляет, что происходит в нашей команде, – отреагировал Ферстаппен. – Думаю, ему было бы лучше сосредоточиться на своих выступлениях и работе со своей машиной, а не обсуждать других.

Что касается лично моего подхода к делу, то все просто: я в любой ситуации стараюсь выжать максимум – всегда выкладываюсь на сто процентов. Да, наша машина далеко не всегда может претендовать на лучшее время в квалификации. Но я готов бороться за места в конце первой десятки с такой же самоотдачей, как и за поул».

Тем временем сам Алекс Элбон в беседе с журналистами признал, что не попал в первую десятку по собственной вине: «Я показал не тот результат, на который мы рассчитывали – и я по-прежнему недоволен тем, как для меня проходят квалификации.

Машина действительно сложна в управлении, и мы не можем добиться от нее того, чего хотим. Поэтому нам не приходится рассчитывать на места в первой пятерке. Но и мои круги во втором сегменте не были идеальными, я допустил пару очевидных ошибок. Именно они помешали мне попасть в третий сегмент».