Ферстаппен посоветовал Mercedes заткнуться

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Пожалуй, главной интригой в Формуле 1 в ближайшие дни является даже не результаты сегодняшней гонки в Сингапуре, а подозрения в адрес Red Bull по поводу перерасхода бюджета в прошлом сезоне.

Если эти слухи подтвердятся, то команде грозит спортивное наказание в виде лишения позиций в сезоне, судя по всему в текущем. Поскольку Red Bull почти гарантированно выиграет оба титула, она рискует их лишиться.

Официально в FIA заявили, что пока не закончили финансовую проверку команд и назвали появившиеся слухи не соответствующими действительности. При этом глава Mercedes Тото Вольф успел заявить, что существенный перерасход бюджета одной из команд не является секретом ни для кого в паддоке.

В самой Red Bull все обвинения опровергли. Накануне гонки в Сингапуре сделал это и пилот Макс Ферстаппен.

«Я знаю откуда исходят эти слухи, – сказал действующий чемпион. – И отношусь к этому спокойно. Команда сказала мне, что у нас все в порядке, так что я в этом уверен.

Что до других команд, которые говорят о перерасходе бюджета, то у них просто нет об этом никакой информации. По-моему, с их стороны это немного глупо. Лучше бы им держать рты закрытыми».

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