Ферстаппен посмеялся над поулом после спринта

Сегодня в Формуле 1 дебютировала спринтерская гонка. Макс Ферстаппен стартовал в ней вторым, но уже на старте прошел Льюиса Хэмилтона и сохранил первое место до конца. Это принесло Ферстаппену три очка в зачет и поул-позицию в завтрашней гонке.

Сам пилот Red Bull награждение поулом по итоге гонки, а не квалификации, счел забавным.

«Здесь трудно обгонять, но я хорошо стартовал, а потом пытался вести свою гонку, – сказал Ферстаппен. – Вы видели, как мы давили друг на друга – под финиш у нас шины пузырились! Пришлось их поберечь.

Немного смешно слышать, что я завоевал поул. А завтра все должно быть очень захватывающе».