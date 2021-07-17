Предыдущая / Ферстаппен выиграл первый в истории Формулы 1 спринт Следующая / Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При ВеликобританииФормула 1 / Гран При Великобритании Новости
Ферстаппен посмеялся над поулом после спринта
Автор: Иван Матушкин , редактор
Макса забавляет новый формат Формулы 1
Сегодня в Формуле 1 дебютировала спринтерская гонка. Макс Ферстаппен стартовал в ней вторым, но уже на старте прошел Льюиса Хэмилтона и сохранил первое место до конца. Это принесло Ферстаппену три очка в зачет и поул-позицию в завтрашней гонке.
Сам пилот Red Bull награждение поулом по итоге гонки, а не квалификации, счел забавным.
«Здесь трудно обгонять, но я хорошо стартовал, а потом пытался вести свою гонку, – сказал Ферстаппен. – Вы видели, как мы давили друг на друга – под финиш у нас шины пузырились! Пришлось их поберечь.
Немного смешно слышать, что я завоевал поул. А завтра все должно быть очень захватывающе».
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость
Ферстаппен выиграл первый в истории Формулы 1 спринт
Следующая новость
Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании
Загрузить комментарии
Ферстаппен посмеялся над поулом после спринта
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
15 февр. 2021 г.
Презентация болида McLaren MCL35M
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
Самое читаемое Сегодня
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер