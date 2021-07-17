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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Ферстаппен посмеялся над поулом после спринта

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Макса забавляет новый формат Формулы 1

Ферстаппен посмеялся над поулом после спринта

Сегодня в Формуле 1 дебютировала спринтерская гонка. Макс Ферстаппен стартовал в ней вторым, но уже на старте прошел Льюиса Хэмилтона и сохранил первое место до конца. Это принесло Ферстаппену три очка в зачет и поул-позицию в завтрашней гонке. 

Сам пилот Red Bull награждение поулом по итоге гонки, а не квалификации, счел забавным.

«Здесь трудно обгонять, но я хорошо стартовал, а потом пытался вести свою гонку, – сказал Ферстаппен. – Вы видели, как мы давили друг на друга – под финиш у нас шины пузырились! Пришлось их поберечь.

Немного смешно слышать, что я завоевал поул. А завтра все должно быть очень захватывающе».

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