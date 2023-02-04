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Ферстаппен посмеялся над историей о симуляторе в его самолете

Чемпион Ф1 объяснил, что Хельмут Марко все перепутал – и он вовсе не участвует в кибергонках во время перелетов

Адам Купер
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Ферстаппен посмеялся над историей о симуляторе в его самолете
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Гоночный советник Red Bull Хельмут Марко недавно рассказал в одном из интервью, что Макс Ферстаппен настолько любит симрейсинг, что даже в своем личном самолете, который использует для перемещения между Гран При, смонтировал систему для участия в гонках – она традиционно включает сиденье, руль и большой монитор, объединенные в систему с мощным компьютером.

Эта история быстро разлетелась по гоночным СМИ – но, как оказалось, она не соответствует действительности. 

На прошедшей в пятницу презентации Red Bull Макса спросили о симуляторе в самолете, и голландец рассказал, что Марко все перепутал. 

«Хельмут действительно рассказал об этом, но только потому, что сам неправильно понял мои слова, – рассказал двукратный чемпион Ф1. – Мы говорили еще в прошлом году, и я рассказал, что строю новый моторхоум, на котором буду ездить по европейским гонкам. И там действительно будет симулятор, чтобы я мог тренироваться по вечерам.

Знаете, [киберспорт] это мое хобби, но также и способ поддерживать себя в форме. А он, видимо, неверно меня понял, и решил, что речь о самолете. Нет-нет, в моем самолете нет никакого симулятора. Думаю, что это уже был бы полный абсурд». 

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Интересно, что на той же презентации опровержение сделал и Даниэль Риккардо. Запасной пилот Red Bull рассказал, что его снимки в одной машине с Оскаром Пиастри, якобы сделанные в Мельбурне и быстро разлетевшиеся по сети, тоже не имеют никакого отношения к реальности. 

«Говорю откровенно – это ерунда, – объяснил австралиец. – Думаю, он ехал с кем-то похожим на меня. Но все сразу начали говорить: "О, это Даниэль учит Оскара управлять машиной". 

Но нет, это был не я. Мы вообще не встречались [в 2023-м]. Лишь в конце прошлого года немного поболтали». 

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