Ферстаппен пошутил о штрафах: Подумаю, надо ли пристегиваться

На фоне обострения борьбы в чемпионате Формулы 1 судьям все чаще приходится рассматривать различные жалобы и инциденты. Некоторые такие рассмотрения заканчиваются наказанием в виде потери мест на старте или вовсе аннулированием результатов квалификации, в других судьи могут вынести лишь денежные штрафы.

Так, по ходу Гран При Бразилии денежные штрафы получили оба лидера чемпионата: Макс Ферстаппен за то, что после квалификации потрогал заднее антикрыло Mercedes, и Льюис Хэмилтон за то, что после победы отстегнул ремень безопасности на трассе, чтобы взять флаг Бразилии и проехать с ним медленный круг перед трибунами.

Однако сумма штрафов оказалась разной. Ферстаппену пришлось заплатить 50 тысяч евро, а Хэмилтону – только 5 тысяч.

Это стало поводом для шутки в исполнении Ферстаппена.

«К сожалению, мне больше не разрешают трогать чужие крылья, – сказал после Гран При Катара Ферстаппен в интервью стриминговому сервису DAZN. – Если я это снова сделаю, то мне вновь придется заплатить приличную сумму. Но я выяснил, что ездить с не пристегнутыми ремнями безопасности выходит гораздо дешевле. Так что я подумаю, может в следующий раз так и сделать».