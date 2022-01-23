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Формула 1 Новости

Ферстаппен пошутил над Вольфом после поражения в кибергонке

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Команда чемпиона Формулы 1 не смогла финишировать в виртуальных «24 часах Дайтоны»

Ферстаппен пошутил над Вольфом после поражения в кибергонке

В этот уик-энд Макс Ферстаппен вновь выступил в виртуальных гонках, приняв участие в «24 часах Дайтоны». Но, как и неделю назад в виртуальном «Ле-Мане», его команда Team Redline не смогла финишировать из-за аварии.

В этот раз инцидент произошел, когда за рулем находился не Ферстаппен, а его напарник Джанни Веккио. Его автомобиль ударился о стену после того, как сзади его подтолкнул прототип LMP2.

«Вместо того, чтобы воспользоваться пространством для обгона, он просто выкинул тебя с трассы, – тут же прокомментировал произошедшее Ферстаппен. – Я скажу об этом Майклу Маси».

 

Тут же в эфире прозвучали слова «Нет Майки, нет!», причем говоривший явно подрожал голосу Тото Вольфа. Был ли это сам Ферстаппен или кто-то еще из команды не совсем понятно.

Слова Ферстаппена являются явной отсылкой к событиям на последних кругах Гран При Абу-Даби 2021 года, когда решение гоночного директора Майкла Маси возобновить гонку позволило пилоту Red Bull на свежих шинах обогнать лидировавшего Льюиса Хэмилтона и выиграть этап, а вместе с этим и чемпионский титул.

В Mercedes пытались опротестовать решение Маси и до сих пор считают произошедшее несправедливым.

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