Ферстаппен попросил жестких границ на трассах

Макс Ферстаппен в этом сезоне уже трижды пострадал из-за нарушения границ трассы. В Бахрейне голландец обогнал Льюиса Хэмилтона с выездом за пределы трассы и был вынужден вернуть пилоту Mercedes первое место, упустив победу.

В Португалии Ферстаппена лишили лучшего времени квалификации, и вместо поула он стартовал с третьего места. А затем в гонке Макс установил лучшее время круга, но вновь лишился его за нарушение границ.

Сам пилот считает, что для избегания таких ситуаций организаторам стоит ограничивать трассу гравийными ловушками, как на олдскульных автодромах.

«На одних трассах сложнее следить за пределами, чем на других, – сказал Ферстаппен. – Нам надо найти решение. Понятно, что на некоторых трассах кроме нас выступает MotoGP и им нужны не такие бордюры, каких хотели бы мы. Но надо найти какой-то компромисс, который устроит всех. Потому что с нашей скоростью в поворотах следить за границами сложно.

По-моему, нам стоило бы вернуть побольше гравийных ловушек. Конечно, автодромы на такое не всегда согласны. Ведь люди вылетают в гравий, он попадает на асфальт, его надо убирать, а это требует денег. Но нас сбивают с толку: где-то надо следить за бордюром, где-то за белой линией. Было бы гораздо лучше, если бы были жесткие границы».