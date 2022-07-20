Ферстаппен попросил Red Bull дать Випсу второй шанс

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Резервный гонщик Red Bull Юри Випс испортил себе карьеру, когда в пылу онлайн-игры допустил реплику, идущую вразрез с толерантными устоями современного западного общества. Команда поспешила отречься от молодого эстонца, а серия Ф2, где он входит в число лидеров, выступила с негодующим письмом.

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В этом году Випс дебютировал в Формуле 1, отработав в пятничной тренировке Гран При Испании, но в свете этой истории он едва ли получит в ближайшее время новый шанс в чемпионате мира.

Между тем, действующий чемпион мира Макс Ферстаппен совсем оценил проступок Юри с иных позиций. Голландец дал действиям коллеги более взвешенную оценку

«Да, он больше не в Red Bull Racing в роли запасного гонщика, – цитирует Макса GPFans. – Но я считаю, что люди заслуживают второго шанса. Третьего, пожалуй, уже нет, но бывает так, что ты просто не осознаешь, насколько обижаешь кого-то своими словами.

Я знаю Юри лучше, чем другие – он действительно очень приятный человек. Думаю, он прекрасно понял свой проступок. Сейчас для него очень сложный момент, так как каждый спешит осудить его.

Это правда, его высказывание было некорректным. Но я убежден, что он заслуживает второго шанса. Я читал заявление Ф2, где они не согласны с этим. Но ему правда надо дать возможность показать, что он понял свой проступок, стал после этого лучше или как минимум осознал, чего не стоит говорить».

Сам Ферстаппен несколько нет назад оказался под огнем критики, неудачно упомянув в эмоциональный момент граждан Монголии.

Гоночный консультант Red Bull Доктор Марко недавно также чуть смягчил позицию по отношению к Випсу.

«Тут все ясно, – сказал 79-летний австриец в интервью ORF Тироль. – Юри Випс больше не имеет поддержки Red Bull. Нужно отвечать за свои действия, так что наше сотрудничество закончено.

Впрочем, слова – все же не повод рушить карьеру талантливого спортсмена. Тем более, он принес свои извинения. Но таковы уж сейчас глобальные тенденции».

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