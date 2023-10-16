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Ферстаппен попросил президента Ferrari позвонить ему

Как рассказал голландский гонщик, дело вовсе не в его желании выступать за Скудерию. Он просто захотел пополнить свою коллекцию знаменитой моделью F2004.

Кемаль Шенгюл
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

За рулем алой Ferrari F2004 Михаэль Шумахер завоевал свой седьмой и последний титул чемпиона мира. Даже на фоне нынешней Формулы 1, где всем хорошо известно, как выглядит доминирование, тот сезон в исполнении немца выглядит впечатляющим: из 13 первых Гран При Михаэль выиграл 12. 

Некоторые рекорды трасс, установленные на F2004 два десятилетия назад, до сих пор так и не перекрыты, что дает основания экспертам называть созданную Рори Бёрном машину одной из лучших и быстрейших за всю историю спорта. 

Как оказалось, ее поклонником является даже Макс Ферстаппен – об этом он сам рассказал в недавнем интервью Gazzetta dello Sport.

«Вообще, мне бы хотелось собрать все Red Bull, за рулем которых я выигрывал титулы, – начал он издалека. – Было бы здорово иметь их в своей коллекции. А еще поставить рядом с ними Ferrari F2004 Михаэля Шумахера, ведь это поистине невероятная машина. 

Но я просто не представляю, как можно купить ее. Так что остается только попросить президента [компании] Ferrari Джона Элканна. Надеюсь, он прочтет это интервью и позвонит мне». 

Ранее о желании добавить в свою коллекцию F2004 рассказывал другой чемпион мира Себастьян Феттель. Немцу пришлось отказаться от этих планов из-за слишком высокой стоимости знаменитой машины.

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Михаэль Шумахер, Ferrari F2004

Фото: Лоренцо Белланка / Motorsport Images

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