Ферстаппен попросил президента Ferrari позвонить ему

За рулем алой Ferrari F2004 Михаэль Шумахер завоевал свой седьмой и последний титул чемпиона мира. Даже на фоне нынешней Формулы 1, где всем хорошо известно, как выглядит доминирование, тот сезон в исполнении немца выглядит впечатляющим: из 13 первых Гран При Михаэль выиграл 12.

Некоторые рекорды трасс, установленные на F2004 два десятилетия назад, до сих пор так и не перекрыты, что дает основания экспертам называть созданную Рори Бёрном машину одной из лучших и быстрейших за всю историю спорта.

Как оказалось, ее поклонником является даже Макс Ферстаппен – об этом он сам рассказал в недавнем интервью Gazzetta dello Sport.

«Вообще, мне бы хотелось собрать все Red Bull, за рулем которых я выигрывал титулы, – начал он издалека. – Было бы здорово иметь их в своей коллекции. А еще поставить рядом с ними Ferrari F2004 Михаэля Шумахера, ведь это поистине невероятная машина.

Но я просто не представляю, как можно купить ее. Так что остается только попросить президента [компании] Ferrari Джона Элканна. Надеюсь, он прочтет это интервью и позвонит мне».

Ранее о желании добавить в свою коллекцию F2004 рассказывал другой чемпион мира Себастьян Феттель. Немцу пришлось отказаться от этих планов из-за слишком высокой стоимости знаменитой машины.

Михаэль Шумахер, Ferrari F2004 Фото: Лоренцо Белланка / Motorsport Images