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Уик-энд Гран При Канады выдался богатым на всевозможные обсуждения – после первых этапов стало ясно, что вопрос «козления» машин 2022 года стоит действительно остро, потому каждый захотел поделиться своим мнением по поводу нагрузки на пилотов и инициатив FIA.

Лидер общего зачета Макс Ферстаппен сразу заметил, что не одобряет попыток менять правила из-за жалоб одной из команд.

Льюис Хэмилтон после этого заметил: «Всегда интересно смотреть, как люди высказывают свою позицию по разным вопросам.

Когда вопрос затрагивает тебя напрямую, это одна история, а если он где-то далеко в стороне – люди, порой, говорят совсем другие вещи».

Журналисты поинтересовались у Макса, что он думает об этой реплике семикратного чемпиона. Голландец ответил: «Это касается не только его самого, но и его напарника [Джорджа Расселла]. Они очень любят говорить от имени других.

Им бы стоит сфокусироваться на себе и озвучивать лишь собственные мысли. Говорить за себя вместо того, чтобы создавать массовость».