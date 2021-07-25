Ферстаппен поправился после аварии. Его мотор пока не починили

Макс Ферстаппен испытал перегрузку в 51G во время аварии на Гран При Великобритании. При этом, в госпитале у пилота Red Bull не нашли серьезных повреждений. Советник команды Хельмут Марко рассказал, что через неделю после инцидента Ферстаппен уже в полном порядке.

«Я боялся, что после аварии ему потребуется больше времени, чтобы набрать форму, – цитирует Марко F1-Insider. – Так что новости хорошие. В Венгрии он вернется на трассу с честными целями. Мыслей о мести у нас нет».

А вот с машиной дела обстоят хуже, чем с ее пилотом. Шасси Red Bull точно придется строить с нуля, а удастся ли спасти силовую установку, по словам Марко, до сих пор не известно:

«Постройка нового шасси будет стоить примерно 750 тыс. долларов, а старое шасси уничтожено. Вдобавок, тот мотор, который стоял на болиде во время аварии, сейчас в Японии на базе Honda. Они пока не могут сказать, можно ли его использовать снова. Если нет, то мы можем еще получить штраф на стартовой решетке».