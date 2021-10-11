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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Ферстаппен пообещал угостить Переса текилой

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Голландский гонщик признал заслугу напарника в сдерживании Льюиса Хэмилтона

Ферстаппен пообещал угостить Переса текилой

По ходу Гран При Турции самое зрелищное сражение за позицию в очковой зоне развернулось между Льюисом Хэмилтоном и Серхио Пересом. Хэмилтон догнал Переса и попытался обойти его в борьбе за четвертое место, но так и не сумел это сделать.

В том числе это событие привело к тому, что Хэмилитон финишировал только пятым, благодаря чему ставший вторым Макс Ферстаппен отобрал у гонщика Mercedes лидерство в общем зачете чемпионата.

Во время интервью телеканалу Sky гонщики Red Bull выяснили, что голландец должен купить мексиканцу две порции текилы.

Перес: Ты должен проставиться парой стопок текилы!

Ферстаппен: Договорились, проставлюсь в Мексике. До гонки или после?

Перес: После!

Сам Перес после этапа в Турции признался, что обороняться от Mercedes ему было очень непросто.

«Когда Льюис меня догнал, это был худший этап моей гонки, – рассказал Перес. – У меня уже износились шины, и сдерживать Хэмилтона было очень сложно. Думаю, на тот момент он был быстрейшим гонщиком на трассе, а я в числе самых медленных.

Но я понимал, как важно удержать его позади. Он опередил меня, но мне удалось лучше войти в первый поворот и вернуть себе позицию. Отличное было сражение».

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