Ферстаппен пообещал угостить Переса текилой
Голландский гонщик признал заслугу напарника в сдерживании Льюиса Хэмилтона
По ходу Гран При Турции самое зрелищное сражение за позицию в очковой зоне развернулось между Льюисом Хэмилтоном и Серхио Пересом. Хэмилтон догнал Переса и попытался обойти его в борьбе за четвертое место, но так и не сумел это сделать.
В том числе это событие привело к тому, что Хэмилитон финишировал только пятым, благодаря чему ставший вторым Макс Ферстаппен отобрал у гонщика Mercedes лидерство в общем зачете чемпионата.
Во время интервью телеканалу Sky гонщики Red Bull выяснили, что голландец должен купить мексиканцу две порции текилы.
Перес: Ты должен проставиться парой стопок текилы!
Ферстаппен: Договорились, проставлюсь в Мексике. До гонки или после?
Перес: После!
Сам Перес после этапа в Турции признался, что обороняться от Mercedes ему было очень непросто.
«Когда Льюис меня догнал, это был худший этап моей гонки, – рассказал Перес. – У меня уже износились шины, и сдерживать Хэмилтона было очень сложно. Думаю, на тот момент он был быстрейшим гонщиком на трассе, а я в числе самых медленных.
Но я понимал, как важно удержать его позади. Он опередил меня, но мне удалось лучше войти в первый поворот и вернуть себе позицию. Отличное было сражение».
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