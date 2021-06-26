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Формула 1 / Гран При Штирии Новости

Ферстаппен пообещал раздать журналистам чертежи антикрыльев

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, Главный редактор

Голландец также рассказал, как инженер подзадорил его выжать максимум из машины на первой же попытке в финале квалификации

Ферстаппен пообещал раздать журналистам чертежи антикрыльев

На субботней пресс-конференции в рамках Гран При Штирии журналисты в очередной раз подняли популярный в последнее время вопрос о преимуществах силовой установки Honda над двигателем Mercedes – как одной из главных причин последних успехов команды Red Bull.

Напомним, что неделей раньше на Гран При Франции руководитель Mercedes Тото Вольф предположил, что новые силовые установки, установленные на машины Red Bull и AlphaTauri, превосходят по мощности моторы, которые использовались командами перед началом сезона. Тогда боссу «Быков» Кристиану Хорнеру пришлось напомнить Вольфу, что конструкция двигателей в целях снижения расходов заморожена – и в конструкцию силовых установок можно вносить лишь изменения, имеющие целью повышение надежности.

Во время пресс-конференции на «Ред Булл Ринге» журналисты озвучили тот же вопрос под новым углом – предположили, что на высоте в 700 метров над уровнем моря (именно на такой находится австрийская трасса) японские моторы лучше минимизируют падение мощности из-за разреженного воздуха.

«Думаю, в следующий раз я распечатаю чертежи, иллюстрирующие ситуацию с крыльями, и раздам их всем журналистам до единого, – ответил пилот. – Потому что уже две или три недели подряд меня постоянно спрашивают о причинах нашей скорости на прямой. Да, мы действительно быстры. Но посмотрите на наше заднее крыло – и вы сразу убедитесь, что оно отличается от крыла Mercedes.

Конечно, Honda добилась прогресса по сравнению с прошлым годом. Но в ходе этого сезона изменения свелись к повышению надежности – и ни о каком увеличении мощности речи не идет. Так что, в следующий раз моему принтеру найдется работа – и я приду на пресс-конференцию с кучей бумаги».

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Гонщик также чуть подробнее рассказал о ходе квалификации – в частности, о том, почему свой лучший результат он показал в первой попытке решающего сегмента. А не во второй или третьей, как это чаще всего бывает – ведь, как признал и сам голландец, во время первого выезда на трассу гонщики склонны иметь хотя бы небольшой запас. В этот раз Ферстаппен выжал из болида максимум с первого раза – в чем «обвинил» своего гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе.

Во втором сегменте пилот показал достойное (которого в итоге хватило для попадания в финал) время на шинах Medium. Поэтому выезд на покрышках Soft был «страховочным» – и оказавшись на быстром круге в трафике на выходе из первого поворота, Ферстаппен сразу же сбросил темп, проехал круг в спокойном ритме и заехал в боксы.

«Инженер тогда сказал по радио: мол, я видел, что тебя придержали в первом повороте – но все равно надо было гнать, чтобы понять, как работают шины, – рассказал Ферстаппен. – Я ему ничего не ответил – но думаю, этой репликой он подзадорил меня. Это заставило меня сильнее атаковать в первой попытке.

Плюс на второй попытке я ехал последним в группе из нескольких машин – и думаю, к моменту начала быстрого круга мои шины были немного холоднее, чем нужно».

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