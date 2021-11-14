Ферстаппен пообещал прибавить на ближайших Гран При

Макс Ферстаппен финишировал вторым на Гран При Бразилии несмотря на то, что лидировал большую часть гонки. Победа позволила Льюису Хэмилтону до 14 очков сократить отставание от голландца в чемпионате. Но пилот Red Bull уверен, что в следующих гонках его команда будет смотреться лучше, чем в Сан-Пауло.

«Конечно, мы испробовали все, что могли, – сказал Ферстаппен. – Борьба была хорошая, но нам немного не хватило темпа. Я выложился полностью и получил удовольствие.

У нас все еще хорошее преимущество по очкам. Сегодня надо было проиграть как можно меньше, ведь этот этап оказался трудным для нас. Уверен, мы вернемся в следующих гонках».

До конца чемпионата осталось провести три Гран При.