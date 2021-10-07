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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Ферстаппен пообещал не расстраиваться второму месту

Автор:
, Редактор

По словам гонщика Red Bull, он уже считает свое выступление в сезоне очень сильным и готов к поражению

Ферстаппен пообещал не расстраиваться второму месту

За шесть этапов до конца сезона Формулы 1 2021 года Льюис Хэмилтон лидирует в личном зачете, превосходя Макса Ферстаппена всего на два очка. Таким образом, ситуацию в чемпионате никак нельзя назвать предрешенной. Более того, по ряду признаков именно у Ферстаппена сейчас больше шансов на титул, нежели у пилота Mercedes.

Естественно, в таких условиях почти на каждой пресс-конференции журналисты пытаются узнать у претендентов на титул об их психологическом состоянии и готовности оказаться на втором месте. Накануне Гран При Турции Ферстаппен заявил, что в целом его не расстроит второе место, хотя победить конечно хочется.

«Я всегда стараюсь выступать на максимуме и вижу, что все в команде работают также, – сказал голландец. – Так что если я закончу сезон первым, то это будет для нас всех потрясающим достижением, ради которого мы так стараемся.

Но даже если я стану вторым, то все равно останусь доволен тем, какой отличный сезон у нас вышел. В конце концов поражение ничего не изменит в моей жизни. Я получаю удовольствие от своей работы и думаю, что это очень важно. Так что я просто наслаждаюсь и не вижу поводов для беспокойства».

Дополнительная информация: Алекс Калинаукас

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