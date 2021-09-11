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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Ферстаппен пообещал интересную гонку в воскресенье

Автор:
, Ответственный редактор

Лидер общего зачета Ф1 будет стартовать с поула – но считает, что преимущество в гонке будет у соперников из Mercedes

Ферстаппен пообещал интересную гонку в воскресенье

Итальянский уик-энд Формула 1 проводит в экспериментальном формате с двумя гоночными заездами. В субботнем спринте сильнейшим стал Валттери Боттас, однако еще до старта было известно, что главную гонку ему предстоит начинать последним.

Потому главный поул достался Максу Ферстаппену – с начала турбоэры в 2014 году никому из пилотов Red Bull еще не удавалось пробиться на этой трассе хотя бы на первый ряд.

По словам гонщика, его успех вовсе не обещает легкой жизни в воскресенье.

«Гонка оказалась чуть проще, чем мы ожидали, – признался он в интервью после финиша. – Я хорошо стартовал, вышел на второе место и в итоге смог заработать несколько замечательных очков. И, конечно, получить завтрашний поул.

Но несмотря на все это, они [Mercedes] по-прежнему очень быстры. Разумеется, я сделаю все возможное и постараюсь удержаться за ними. Так что гонка обещает получиться интересной».  

Он добавил, что сейчас Red Bull проигрывает Mercedes не по максимальной скорости на прямых, а за счет темпа в поворотах: «Мы подрезали своей машине крылья, так что скорость у нас есть. И по этому поводу я не слишком волнуюсь.

Но мы знаем, что сила Mercedes в очень хорошем прохождении всего круга. Но в любом случае, завтра я нацелен сделать все, что в моих силах».

Ранее Ферстаппен ни разу не финишировал в Монце выше пятой позиции.

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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