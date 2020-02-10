Ферстаппен понадеялся побить рекорд Феттеля

Макс Ферстаппен владеет рекордами, как самый молодой участник Гран При, обладатель подиума и победитель гонки Формулы 1. Однако и сам голландец, и его окружение с самого начала говорили о желании пилота стать самым юным чемпионом мира в истории. За пять сезонов в Ф1 Ферстаппен не поднимался выше третьего места по итогам чемпионата. В 2020 году ему исполнится 23 года и наступающий сезон станет последним, когда Макс еще может побить рекорд Себастьяна Феттеля, который выиграл титул в 23 года и 134 дня.

«Да, было бы здорово [стать самым молодым чемпионом], но я всегда хочу сражаться за титул, не важно, буду я самым юным или нет, – сказал Ферстаппен в интервью Auto Zeitung. – Надеюсь, в этом сезоне у меня будет шанс. Я отдам все ради этого и уверен, что мы проведем хороший сезон».

Ферстаппен также выразил надежду, что смена поколений в Ф1 завершится в ближайшее время: «Я жду, что у нас с Шарлем Леклером будет многолетняя дуэль. В Ф1 много молодых и сильных пилотов, таких как Ландо Норрис, Джордж Расселл, Алекс Элбон, и это хорошо. Надеюсь, мы скоро выйдем в лидеры, а то слишком скучно смотреть на постоянные победы Хэмилтона...»