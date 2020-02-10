Ферстаппен понадеялся побить рекорд Феттеля

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
86 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
114 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
121 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
135 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
142 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
156 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
170 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
198 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
205 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
219 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
226 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
240 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
254 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
261 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
275 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
289 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Ферстаппен понадеялся побить рекорд Феттеля

Поделились
Комментарии
Ферстаппен понадеялся побить рекорд Феттеля
Автор:
, редактор
10 февр. 2020 г., 19:30

Гонщик Red Bull еще хочет стать самым молодым чемпионом Ф1, но не считает это главной целью.

Макс Ферстаппен владеет рекордами, как самый молодой участник Гран При, обладатель подиума и победитель гонки Формулы 1. Однако и сам голландец, и его окружение с самого начала говорили о желании пилота стать самым юным чемпионом мира в истории. За пять сезонов в Ф1 Ферстаппен не поднимался выше третьего места по итогам чемпионата. В 2020 году ему исполнится 23 года и наступающий сезон станет последним, когда Макс еще может побить рекорд Себастьяна Феттеля, который выиграл титул в 23 года и 134 дня.

«Да, было бы здорово [стать самым молодым чемпионом], но я всегда хочу сражаться за титул, не важно, буду я самым юным или нет, – сказал Ферстаппен в интервью Auto Zeitung. – Надеюсь, в этом сезоне у меня будет шанс. Я отдам все ради этого и уверен, что мы проведем хороший сезон».

Ферстаппен также выразил надежду, что смена поколений в Ф1 завершится в ближайшее время: «Я жду, что у нас с Шарлем Леклером будет многолетняя дуэль. В Ф1 много молодых и сильных пилотов, таких как Ландо Норрис, Джордж Расселл, Алекс Элбон, и это хорошо. Надеюсь, мы скоро выйдем в лидеры, а то слишком скучно смотреть на постоянные победы Хэмилтона...»

Читайте также:

Следующая новость
Крылатые тормоза. Как выглядят спрятанные лопасти на задних колесах Ferrari

Предыдущая новость

Крылатые тормоза. Как выглядят спрятанные лопасти на задних колесах Ferrari
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Крылатые тормоза. Как выглядят спрятанные лопасти на задних колесах Ferrari

2
Формула 1

Mercedes показала раскраску новой машины. Она частично красная

3
Формула 1

Ф1 приедет в Санкт-Петербург? Организаторы не против провести два Гран При России

4
Формула 1

Ферстаппен понадеялся побить рекорд Феттеля

53мин
5
24 часа Ле-Мана

Mazda увидела в новых правилах шанс вернуться в Ле-Ман

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Ферстаппен понадеялся побить рекорд Феттеля
F1

Ферстаппен понадеялся побить рекорд Феттеля

Крылатые тормоза. Как выглядят спрятанные лопасти на задних колесах Ferrari
F1

Крылатые тормоза. Как выглядят спрятанные лопасти на задних колесах Ferrari

Решение о проведении Гран При Китая примут до конца февраля
F1

Решение о проведении Гран При Китая примут до конца февраля

Вольф: Мы надолго в Формуле 1
F1

Вольф: Мы надолго в Формуле 1

Галерея: ливрея Mercedes F1 2020 года
F1

Галерея: ливрея Mercedes F1 2020 года

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.