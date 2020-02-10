Ферстаппен понадеялся побить рекорд Феттеля
Гонщик Red Bull еще хочет стать самым молодым чемпионом Ф1, но не считает это главной целью.
Макс Ферстаппен владеет рекордами, как самый молодой участник Гран При, обладатель подиума и победитель гонки Формулы 1. Однако и сам голландец, и его окружение с самого начала говорили о желании пилота стать самым юным чемпионом мира в истории. За пять сезонов в Ф1 Ферстаппен не поднимался выше третьего места по итогам чемпионата. В 2020 году ему исполнится 23 года и наступающий сезон станет последним, когда Макс еще может побить рекорд Себастьяна Феттеля, который выиграл титул в 23 года и 134 дня.
«Да, было бы здорово [стать самым молодым чемпионом], но я всегда хочу сражаться за титул, не важно, буду я самым юным или нет, – сказал Ферстаппен в интервью Auto Zeitung. – Надеюсь, в этом сезоне у меня будет шанс. Я отдам все ради этого и уверен, что мы проведем хороший сезон».
Ферстаппен также выразил надежду, что смена поколений в Ф1 завершится в ближайшее время: «Я жду, что у нас с Шарлем Леклером будет многолетняя дуэль. В Ф1 много молодых и сильных пилотов, таких как Ландо Норрис, Джордж Расселл, Алекс Элбон, и это хорошо. Надеюсь, мы скоро выйдем в лидеры, а то слишком скучно смотреть на постоянные победы Хэмилтона...»
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Ферстаппен понадеялся побить рекорд Феттеля
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