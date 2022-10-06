Ферстаппен понадеялся на возвращение Honda в Ф1
Лидер чемпионата заявил, что японская компания никогда толком не уходила из чемпионата
Почти два года назад компания Honda официально заявила, что покидает Формулу 1 в конце 2021 года.
С тех пор, однако, она выиграла с командой Red Bull чемпионский титул и продолжала поставки силовых установок, правда теперь под маркой Red Bull Powertrains. На Гран При Японии логотипы Honda вернулись на болиды Red Bull и AlphaTauri, а действующий чемпион Макс Ферстаппен понадеялся, что японцы однажды официально вернутся в чемпионат.
«Приятно вновь видеть имя Honda на болиде, – сказал в Японии Ферстаппен. – На самом деле японская компания никогда толком не уходила из Формулы 1. И важно, что сейчас, на их домашнем этапе, мы об этом напоминаем.
Мы отлично сотрудничали. Было круто, но в сравнении с прошлым годом особо ничего не поменялось. Я рад, что имя Honda вернулось на машину. Пока рано говорить о большем, но Honda является великим именем для Формулы 1. Хотелось бы видеть их на старте в будущем».
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