Ферстаппен понадеялся на возвращение Honda в Ф1

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Почти два года назад компания Honda официально заявила, что покидает Формулу 1 в конце 2021 года.

С тех пор, однако, она выиграла с командой Red Bull чемпионский титул и продолжала поставки силовых установок, правда теперь под маркой Red Bull Powertrains. На Гран При Японии логотипы Honda вернулись на болиды Red Bull и AlphaTauri, а действующий чемпион Макс Ферстаппен понадеялся, что японцы однажды официально вернутся в чемпионат.

«Приятно вновь видеть имя Honda на болиде, – сказал в Японии Ферстаппен. – На самом деле японская компания никогда толком не уходила из Формулы 1. И важно, что сейчас, на их домашнем этапе, мы об этом напоминаем.

Мы отлично сотрудничали. Было круто, но в сравнении с прошлым годом особо ничего не поменялось. Я рад, что имя Honda вернулось на машину. Пока рано говорить о большем, но Honda является великим именем для Формулы 1. Хотелось бы видеть их на старте в будущем».

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