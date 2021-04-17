Ферстаппен понадеялся на стратегию в борьбе с Пересом

Серхио Переса можно назвать героем квалификации Гран При Эмилии-Романьи. Он впервые в карьере занял второе место на старте, а также стал первым напарником Макса Ферстаппена с 2018 года, кто опередил голландца в субботу – последний раз такое удавалось Даниэлю Риккардо.

Сам Ферстаппен после квалификации признался, что если бы не его собственная ошибка на последнем быстром круге, его время было бы лучше. И напомнил, что в отличие от Переса в финал квалификации он прошел на шинах Medium, а значит может стартовать на них же в гонке.

«Квалификация для меня выдалась несколько сложной, все время казалось, что я могу проехать круг быстрее, но каждый раз какие-то мелочи мешали это сделать, – сказал Ферстаппен. – Важно отметить, что мы не просто вдвоем с Серхио попали в тройку быстрейших, но и стартуем с ним на разных шинах. Это значит, что мы сможем попробовать разные стратегии в гонке и посмотрим, какая окажется более выигрышной».