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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Ферстаппен понадеялся на стратегию в борьбе с Пересом

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Мексиканский пилот смог обогнать напарника в финале квалификации, но вынужден будет стартовать на шинах Soft

Ферстаппен понадеялся на стратегию в борьбе с Пересом

Серхио Переса можно назвать героем квалификации Гран При Эмилии-Романьи. Он впервые в карьере занял второе место на старте, а также стал первым напарником Макса Ферстаппена с 2018 года, кто опередил голландца в субботу – последний раз такое удавалось Даниэлю Риккардо.

Сам Ферстаппен после квалификации признался, что если бы не его собственная ошибка на последнем быстром круге, его время было бы лучше. И напомнил, что в отличие от Переса в финал квалификации он прошел на шинах Medium, а значит может стартовать на них же в гонке.

«Квалификация для меня выдалась несколько сложной, все время казалось, что я могу проехать круг быстрее, но каждый раз какие-то мелочи мешали это сделать, – сказал Ферстаппен. – Важно отметить, что мы не просто вдвоем с Серхио попали в тройку быстрейших, но и стартуем с ним на разных шинах. Это значит, что мы сможем попробовать разные стратегии в гонке и посмотрим, какая окажется более выигрышной».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Квалификация
Пилоты Макс Ферстаппен
Автор Сергей Иванов

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