Ферстаппен помог собрать 2 миллиона долларов для спасения коал
Гонщик Red Bull Racing сделал вклад в благотворительную кампанию для помощи зверькам.
Макс Ферстаппен сделал пожертвование в краудфандинговую кампанию Port Macquarie Koala Hospital, которая призвана помочь коалам, пострадавшим от пожаров в австралийском буше, из-за которых также пришлось отменить финальный этап WRC.
Изначальной целью кампании был сбор 25 тысяч долларов, которые позволили бы установить поилки для животных в зонах, пострадавших от огня. Однако изображение пострадавшей коалы получило широкое распространение в интернете, а затем новости сообщили о смерти запечатленного на фото животного. Это помогло фонду собрать 2 миллиона долларов для спасения коал.
«Я увидел эти изображения и счел происходящее очень грустным, – сказал Ферстаппен в интервью De Telegraaf. – Остановить такие пожары очень трудно, из-за чего мы видим, как коалы сгорают заживо. Я подумал, что возможно, смогу немного помочь».
Гонщик не рассказал, сколько денег пожертвовал на кампанию.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Ферстаппен помог собрать 2 миллиона долларов для спасения коал
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