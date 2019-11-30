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Формула 1 / Новость

Ферстаппен помог собрать 2 миллиона долларов для спасения коал

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Ферстаппен помог собрать 2 миллиона долларов для спасения коал
Автор:
, редактор
30 нояб. 2019 г., 12:16

Гонщик Red Bull Racing сделал вклад в благотворительную кампанию для помощи зверькам.

Макс Ферстаппен сделал пожертвование в краудфандинговую кампанию Port Macquarie Koala Hospital, которая призвана помочь коалам, пострадавшим от пожаров в австралийском буше, из-за которых также пришлось отменить финальный этап WRC.

Изначальной целью кампании был сбор 25 тысяч долларов, которые позволили бы установить поилки для животных в зонах, пострадавших от огня. Однако изображение пострадавшей коалы получило широкое распространение в интернете, а затем новости сообщили о смерти запечатленного на фото животного. Это помогло фонду собрать 2 миллиона долларов для спасения коал.

«Я увидел эти изображения и счел происходящее очень грустным, – сказал Ферстаппен в интервью De Telegraaf. – Остановить такие пожары очень трудно, из-за чего мы видим, как коалы сгорают заживо. Я подумал, что возможно, смогу немного помочь».

Гонщик не рассказал, сколько денег пожертвовал на кампанию.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Иван Матушкин

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