Ферстаппен помог Норрису в борьбе с собой за поул

Макс Ферстаппен может считаться соавтором успеха Ландо Норриса, который по итогам квалификации Гран При Австрии впервые в карьере завоевал право начать гонку Формулы 1 с первого ряда. Об этом по окончании заезда съемочной группе британского телеканала Sky Sports рассказал руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер.

«Во время первой попытки Макс допустил небольшую блокировку – и не смог полностью реализовать потенциал машины, – сообщил менеджер. – Поэтому во второй попытке нашей важной целью гарантировать ему чистую трассу. А это можно было сделать единственным способом – выпустив его первым.

В итоге он возглавлял группу из нескольких машин – а в такой ситуации ты пробиваешь своего рода тоннель в воздухе и помогаешь едущим следом. Особенно тем, кто едет непосредственно за тобой. В этом случае непосредственно за Максом как раз ехал Ландо. И тот факт, что Макс непроизвольно помог сопернику, немного его разозлил.

McLaren летят по прямой, как будто ими из пушки выстрелили – и я уверен, что нам завтра придется с ними считаться. Но в любом случае мы рады: обогнать Mercedes обеими машинами – это просто феноменальный результат».

Чуть позже слова босса дополнил и сам Ферстаппен: «Прежде всего, Ландо проехал великолепный круг, а у меня в третьем сегменте не все прошло хорошо. И думаю, именно поэтому разрыв был так мал. В итоге я не особо доволен собой, но надо собраться и порадоваться случившемуся – а то буду звучать каким-то брюзгой.

Мы по-прежнему впереди всех, но я всегда хочу быть на пределе и добиваться максимума. Сегодня не все сложилось идеально – и я это чувствую. Не знаю – наверное, это привычка, которую привил мне отец».