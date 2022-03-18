Ферстаппен: Полный отчет FIA по Абу-Даби уже никому не нужен
По мнению чемпиона мира, события на «Яс-Марине» уже остались в прошлом, потому разбираться в них нет особого смысла
Скандальный финал прошлогоднего чемпионата много недель оставался главной темой для обсуждения у поклонников Ф1. В итога FIA подтвердила титул Макса Ферстаппена, уволила Майкла Маси с поста руководителя гонок, а проигравший гонку и титул Льюис Хэмилтон решил не покидать чемпионат.
Сейчас все мысли уже связаны со стартом нового сезона, однако в пятницу Всемирный совет FIA соберется в Бахрейне, чтобы, среди прочего, представить подробный отчет о декабрьских событиях в Абу-Даби.
Однако сами участники той истории уже потеряли к ней интерес. В преддверии старта тренировок в Сахире состоялась медиа-сессия, на которой репортеры спросили Макса про отчет.
«Я не думаю, что он уже кому-то нужен, – ответил голландец. – Конечно же, сейчас важнее всего обсуждать то, что было в прошлом году, так? Вы всегда анализируете то, что делаете.
Возможно, если это позволит упростить какие-то процедуры или лучше понять некоторые моменты, то почему нет. Но давайте подождем».
Ландо Норрис добавил, что тоже не особенно заинтересован в изучении отчета: «Если там сделаны верные выводы, которые позволяют двигаться вперед – я доволен».
По мнению Шарля Леклера, который также участвовал в этой сессии, «важно, чтобы все было прозрачно, чтобы мы могли все видеть».
Он добавил: «Стану ли я читать этот документ? Сомневаюсь. Думаю, он будет слишком объемным.
Хотя, конечно, важно выделить главное, основные выводы. Чтобы понять их для себя и знать, как действовать в подобных ситуациях в будущем».
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