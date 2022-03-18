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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новость

Ферстаппен: Полный отчет FIA по Абу-Даби уже никому не нужен

По мнению чемпиона мира, события на «Яс-Марине» уже остались в прошлом, потому разбираться в них нет особого смысла

Алекс Калинаукас
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Ферстаппен: Полный отчет FIA по Абу-Даби уже никому не нужен
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Скандальный финал прошлогоднего чемпионата много недель оставался главной темой для обсуждения у поклонников Ф1. В итога FIA подтвердила титул Макса Ферстаппена, уволила Майкла Маси с поста руководителя гонок, а проигравший гонку и титул Льюис Хэмилтон решил не покидать чемпионат. 

Сейчас все мысли уже связаны со стартом нового сезона, однако в пятницу Всемирный совет FIA соберется в Бахрейне, чтобы, среди прочего, представить подробный отчет о декабрьских событиях в Абу-Даби.

Однако сами участники той истории уже потеряли к ней интерес. В преддверии старта тренировок в Сахире состоялась медиа-сессия, на которой репортеры спросили Макса про отчет. 

«Я не думаю, что он уже кому-то нужен, – ответил голландец. – Конечно же, сейчас важнее всего обсуждать то, что было в прошлом году, так? Вы всегда анализируете то, что делаете. 

Возможно, если это позволит упростить какие-то процедуры или лучше понять некоторые моменты, то почему нет. Но давайте подождем».

Ландо Норрис добавил, что тоже не особенно заинтересован в изучении отчета: «Если там сделаны верные выводы, которые позволяют двигаться вперед – я доволен». 

По мнению Шарля Леклера, который также участвовал в этой сессии, «важно, чтобы все было прозрачно, чтобы мы могли все видеть».

Он добавил: «Стану ли я читать этот документ? Сомневаюсь. Думаю, он будет слишком объемным.

Хотя, конечно, важно выделить главное, основные выводы. Чтобы понять их для себя и знать, как действовать в подобных ситуациях в будущем». 

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