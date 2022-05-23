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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне

Пилот Red Bull так и не сумел на опередить на трассе соперника из Mercedes, однако позитивно оценил действия соперника

Кемаль Шенгюл
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Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне
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После ошибки на девятом круге барселонской гонки Макс Ферстаппен откатился со второго места на четвертое и надолго застрял позади Джорджа Расселла. На Red Bull действующего чемпиона барахлила система DRS, но даже когда крыло открывалось, британский гонщик грамотно действовал в обороне и оставался впереди. 

Лишь благодаря тактическим действиям с более ранним пит-стопом Ферстаппену удалось выйти вперед и в итоге выиграть гонку, тогда как Расселл финишировал третьим, завоевав свой второй призовой кубок в сезоне. 

Оценивая свое выступление, Макс рассказал репортерам: «По сути я провел две разные гонки. Первые 30 кругов очень расстроили меня: сначала к моей полной неожиданности машину закрутило в четвертом повороте. Причем в тот момент я тормозил, где и всегда, и скорость тоже была не выше обычной для этого места.  

Но по ходу гонки там порой дул сильный попутный ветер. На одном круге все было в порядке, а на другом возникала сильная недостаточная поворачиваемость. Так что я оказался застигнут врасплох.  

Это был не самый приятный момент, так что я пропустил Серхио [Переса] и Джорджа. Серхио позволил мне выйти вперед, так как в тот момент мы рассчитывали использовать различные тактические схемы. Но едва я приступил к атакам Джорджа, как начались проблемы с DRS. Это было невероятно досадно. Иногда плоскость открывалась наполовину, иногда не открывалась вовсе. Так что я застрял за Джорджем на 20 кругов. Это был сложный момент.

Я ничего не мог поделать, что бы ни предпринимал. Дело было в самой системе, которая не работала. Нам обязательно надо разобраться с этим. 

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Поначалу я невероятно разозлился, так как не мог провести обгон. Но потом понял, что это отличный поединок. Самым классным был момент, когда я нырнул внутрь, а Джордж остался снаружи, а затем мы несколько раз перекрестили траектории. Вспоминая этот момент, я улыбаюсь, хотя в той ситуации, понятное дело, было совсем не до улыбок. Но у нас получился действительно классный и упорный поединок».

Макс добавил, что не увидел в действиях гонщика Mercedes ничего такого, что заслуживало бы критики: «К счастью, все обошлось. В третьем повороте полотно имеет небольшой уклон, я был снаружи, внизу, так что Джордж не видел меня в зеркалах. Думаю, он даже не знал точно, где именно располагается моя машина. Ну то есть он понимал, что я рядом, но не более того. 

В такой ситуации всегда очень сложно решить, сколько места оставить сопернику. К тому же, это был быстрый поворот, где тебя неизбежно тянет наружу. Будь я на месте Джорджа, наверное, я бы оборонялся точно так же».

Говоря о дальнейшем развитии событий, Ферстаппен объяснил, что Red Bull изменила его первоначальную тактическую схему на одну из запасных. 

«У нас было много вариантов, – сказал голландец. – Выбрать оптимальный до старта оказалось не так просто. Но мы сохраняли гибкость и имели возможность что-то поменять прямо по ходу дистанции. В итоге мне скомандовали ехать на более ранний пит-стоп, так как проблемы с DRS не позволяли мне провести обгон.  

Новая тактика была более агрессивной. Если бы я смог опередить Джорджа, то уехал бы от него. Но этого не случилось, так что тактику пришлось менять. Мы немного импровизировали. 

В итоге шинам пришлось чуть сложнее, но все сработало. Хотя последние круги получились довольно сложными. К счастью, у меня уже был к тому времени достаточный запас».

Победа в Испании стала для Макса 24-й в карьере. Он сравнялся по этому показателю с легендарным аргентинцем Хуаном-Мануэлем Фанхио, который выиграл пять титулов в 50-х годах прошлого века. 

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