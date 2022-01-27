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Формула 1 Новости

Ферстаппен показал шлем для нового сезона Ф1

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Макс Ферстаппен обновил шлем перед предстоящим сезоном Ф1: нидерландец добавил в дизайн чемпионскую звезду и единичку

Ферстаппен показал шлем для нового сезона Ф1
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В прошлом году пилот Red Bull Макс Ферстаппен завоевал свой первый чемпионский титул, обогнав Льюиса Хэмилтона на последнем круге финального заезда сезона в Абу-Даби. И хотя все еще идут споры по поводу того, правильно ли повела себя дирекция гонки, разрешив обойти лидеров заезда только пяти круговым машинам, Ферстаппен и Red Bull не позволяют этим обсуждениям омрачить успех в победе над Mercedes.

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До начала нового сезона Ф1 осталось полтора месяца, однако Макс уже решил показать шлем на 2022 год.

 

Ранее нидерландец использовал в том числе и красные цвета: теперь же дизайн исполнен в золотых тонах. Более того, поскольку в грядущем сезоне Ферстаппен решил сменить номер, отказавшись от уже традиционного числа 33, на шлеме теперь красуется единичка. Макс также попросил добавить чемпионскую звезду.

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