Ферстаппен показал шлем для Гран При Майами

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В пятницу стартует этап Формулы 1 на новой трассы у стадиона «Хард Рок» в крупнейшем городе Флориды. Пилот Red Bull Макс Ферстаппен проведет предстоящий Гран При в особенном шлеме.

Голландец сохранил традиционное расположение элементом, но отказался от белого и золотого цветов, заменив их на темно-синий, небесно-голубой и розовый. Такая гамма считается классической для Майами и вызывает ассоциации с этим городом.

До настоящего времени Макс выигрывал на 15 разных трассах – это четвертый показатель в нынешнем пелотоне. Больше их у Фернандо Алонсо (19), Себастьяна Феттеля (21) и Льюиса Хэмилтона (31 – это абсолютный рекорд Ф1). Лидер нынешнего сезона Ф1 Шарль леклер побеждал на четырех различных трассах.

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool