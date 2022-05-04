Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами Следующая / «Чуть не схватил жену за ногу». Хилл о необычном опыте просмотра Ф1
Формула 1 / Гран При Майами Галерея

Ферстаппен показал шлем для Гран При Майами

Действующий чемпион мира подготовил для пятого этапа сезона особую раскраску своего шлема

Автор:
, журналист (Франция)
Ферстаппен показал шлем для Гран При Майами
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В пятницу стартует этап Формулы 1 на новой трассы у стадиона «Хард Рок» в крупнейшем городе Флориды. Пилот Red Bull Макс Ферстаппен проведет предстоящий Гран При в особенном шлеме.

Голландец сохранил традиционное расположение элементом, но отказался от белого и золотого цветов, заменив их на темно-синий, небесно-голубой и розовый. Такая гамма считается классической для Майами и вызывает ассоциации с этим городом. 

До настоящего времени Макс выигрывал на 15 разных трассах – это четвертый показатель в нынешнем пелотоне. Больше их у Фернандо Алонсо (19), Себастьяна Феттеля (21) и Льюиса Хэмилтона (31 – это абсолютный рекорд Ф1). Лидер нынешнего сезона Ф1 Шарль леклер побеждал на четырех различных трассах. 

Читайте также:
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing

Фото: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing

Фото: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing

Фото: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing

Фото: Red Bull Content Pool

Билеты
Поделились
Комментарии
Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами
Предыдущая новость

Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами
Следующая новость

«Чуть не схватил жену за ногу». Хилл о необычном опыте просмотра Ф1

«Чуть не схватил жену за ногу». Хилл о необычном опыте просмотра Ф1
Больше от
Фабьен Гайяр
Стартовая решетка Гран При Эмилии-Романьи Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Эмилии-Романьи

Стартовая решетка спринта Гран При Эмилии-Романьи Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Стартовая решетка спринта Гран При Эмилии-Романьи

Стартовая решетка Гран При Австралии Гран При Австралии
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Элбон рассказал о Максе: Он самоуверенный, но совсем не высокомерный Тесты Pirelli в Имоле
Формула 1

Элбон рассказал о Максе: Он самоуверенный, но совсем не высокомерный

Бергер: Red Bull припрятала в рукаве серьезный козырь
Формула 1

Бергер: Red Bull припрятала в рукаве серьезный козырь

Что мировые СМИ написали про Гран При Эмилии-Романьи Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Эмилии-Романьи

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Red Bull построит аэродинамическую трубу вопреки желанию Ньюи
Формула 1

Red Bull построит аэродинамическую трубу вопреки желанию Ньюи

Марко исключил Хэма, Алонсо и Феттеля из списка талантов
Формула 1

Марко исключил Хэма, Алонсо и Феттеля из списка талантов

Бергер: Red Bull и Porsche уже договорились, Audi выбирает из трех команд
Формула 1

Бергер: Red Bull и Porsche уже договорились, Audi выбирает из трех команд

Самое важное:

«Чуть не схватил жену за ногу». Хилл о необычном опыте просмотра Ф1
Формула 1 Формула 1

«Чуть не схватил жену за ногу». Хилл о необычном опыте просмотра Ф1

Ферстаппен показал шлем для Гран При Майами
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен показал шлем для Гран При Майами

Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами
Формула 1 Формула 1

Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами

В Mercedes нашли решение проблемы «козления». Причем не одно
Формула 1 Формула 1

В Mercedes нашли решение проблемы «козления». Причем не одно

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.