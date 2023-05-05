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Ферстаппен показал особый шлем для Гран При Майами

Макс выбрал для этапа во Флориде «неоновые» розовый и голубой цвета, которые будут гармонировать со специальной ливреей его машины

Шлем Макса Ферстаппена для Гран При Майами
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Шлем Макса Ферстаппена для Гран При Майами

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