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Формула 1 / Гран При США / Отчет о тренировке

Ферстаппен показал лучшее время в субботу утром, у Леклера сломалась машина

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Ферстаппен показал лучшее время в субботу утром, у Леклера сломалась машина
Автор:
, Ответственный редактор
2 нояб. 2019 г., 19:03

Финальная тренировка Гран При США завершилась в пользу голландского пилота Red Bull, который опередил Себастьяна Феттеля и Ландо Норриса, тогда как другой гонщик Скудерии Шарль Леклер не проехал ни одного быстрого круга из-за технического отказа в начале сессии.

Лучшие результаты гонщики показали на последних минутах часа, третируя квалификационные попытки. Первая строчка несколько раз переходила из рук в руки, и в итоге с результатом 1:33.305 ее занял Макс Ферстаппен.

Он на две десятых опередил Себастьяна Феттеля и на пять – неожиданно ставшего третьим Ландо Норриса. Лишь следом расположились гонщики Mercedes, причем Валттери Боттас проехал быстрее Льюиса Хэмилтона. Шестерку замкнул Алекс Элбон. 

Для Шарля Леклера тренировка закончилась, едва начавшись. Выехав из боксов, он почти тотчас вынужден был остановиться. Ferrari еще не сообщила точной причины проблем, но по предварительной информации дело в силовой установке.

 

Даниил Квят стал по итогам субботнего утра 14-м, уступив пять позиций своему партнеру про Toro Rosso Пьеру Гасли. Француз, в свою очередь, лишь несколько сотых проиграл Карлосу Сайнсу с Кими Райкконеном, зато опередил обоих пилотов Renault.

Наказанный стартом из боксов Серхио Перес готовился к гонке, работая на длинных сериях, потому проехал больше всех – 22 круга. 

Свои лучшие результаты все показали на шинах Soft. Сессия обошлась без заметных инцидентов. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию третьей тренировки в Остине.

Результаты третьей тренировки Гран При США

Позиция Пилот Мотор Круги Время Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 13 01'33.305  
2 Germany Себастьян Феттель Ferrari 17 01'33.523 00.218
3 United Kingdom Ландо Норрис Renault 14 01'33.818 00.513
4 Finland Валттери Боттас Mercedes 17 01'33.904 00.599
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 16 01'33.923 00.618
6 Thailand Александр Элбон Honda 14 01'33.983 00.678
7 Spain Карлос Сайнс Renault 15 01'34.408 01.103
8 Finland Кими Райкконен Ferrari 18 01'34.513 01.208
9 France Пьер Гасли Honda 14 01'34.517 01.212
10 Australia Даниэль Риккардо Renault 11 01'34.774 01.469
11 Germany Нико Хюлькенберг Renault 11 01'34.784 01.479
12 Canada Лэнс Стролл Mercedes 14 01'34.792 01.487
13 France Ромен Грожан Ferrari 17 01'34.849 01.544
14 Russian Federation Даниил Квят Honda 16 01'35.129 01.824
15 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 14 01'35.305 02.000
16 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 15 01'35.956 02.651
17 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 15 01'36.256 02.951
18 Poland Роберт Кубица Mercedes 17 01'36.628 03.323
19 Mexico Серхио Перес Mercedes 22 01'38.426 05.121
20 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1    
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Третья тренировка
Автор Александр Кабановский

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