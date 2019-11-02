Ферстаппен показал лучшее время в субботу утром, у Леклера сломалась машина
Финальная тренировка Гран При США завершилась в пользу голландского пилота Red Bull, который опередил Себастьяна Феттеля и Ландо Норриса, тогда как другой гонщик Скудерии Шарль Леклер не проехал ни одного быстрого круга из-за технического отказа в начале сессии.
Лучшие результаты гонщики показали на последних минутах часа, третируя квалификационные попытки. Первая строчка несколько раз переходила из рук в руки, и в итоге с результатом 1:33.305 ее занял Макс Ферстаппен.
Он на две десятых опередил Себастьяна Феттеля и на пять – неожиданно ставшего третьим Ландо Норриса. Лишь следом расположились гонщики Mercedes, причем Валттери Боттас проехал быстрее Льюиса Хэмилтона. Шестерку замкнул Алекс Элбон.
Для Шарля Леклера тренировка закончилась, едва начавшись. Выехав из боксов, он почти тотчас вынужден был остановиться. Ferrari еще не сообщила точной причины проблем, но по предварительной информации дело в силовой установке.
Даниил Квят стал по итогам субботнего утра 14-м, уступив пять позиций своему партнеру про Toro Rosso Пьеру Гасли. Француз, в свою очередь, лишь несколько сотых проиграл Карлосу Сайнсу с Кими Райкконеном, зато опередил обоих пилотов Renault.
Наказанный стартом из боксов Серхио Перес готовился к гонке, работая на длинных сериях, потому проехал больше всех – 22 круга.
Свои лучшие результаты все показали на шинах Soft. Сессия обошлась без заметных инцидентов.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию третьей тренировки в Остине.
Результаты третьей тренировки Гран При США
|Позиция
|Пилот
|Мотор
|Круги
|Время
|Отставание
|1
|Макс Ферстаппен
|Honda
|13
|01'33.305
|2
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|17
|01'33.523
|00.218
|3
|Ландо Норрис
|Renault
|14
|01'33.818
|00.513
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|17
|01'33.904
|00.599
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|16
|01'33.923
|00.618
|6
|Александр Элбон
|Honda
|14
|01'33.983
|00.678
|7
|Карлос Сайнс
|Renault
|15
|01'34.408
|01.103
|8
|Кими Райкконен
|Ferrari
|18
|01'34.513
|01.208
|9
|Пьер Гасли
|Honda
|14
|01'34.517
|01.212
|10
|Даниэль Риккардо
|Renault
|11
|01'34.774
|01.469
|11
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|11
|01'34.784
|01.479
|12
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|14
|01'34.792
|01.487
|13
|Ромен Грожан
|Ferrari
|17
|01'34.849
|01.544
|14
|Даниил Квят
|Honda
|16
|01'35.129
|01.824
|15
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|14
|01'35.305
|02.000
|16
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|15
|01'35.956
|02.651
|17
|Джордж Расселл
|Mercedes
|15
|01'36.256
|02.951
|18
|Роберт Кубица
|Mercedes
|17
|01'36.628
|03.323
|19
|Серхио Перес
|Mercedes
|22
|01'38.426
|05.121
|20
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Третья тренировка
|Автор
|Александр Кабановский
Ферстаппен показал лучшее время в субботу утром, у Леклера сломалась машина
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|Сессия
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|Квалификация
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сб 30 нояб.
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|Гонка
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вс 1 дек.
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08:10
17:10
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