Ферстаппен показал лучшее время в субботу утром, у Леклера сломалась машина

Лучшие результаты гонщики показали на последних минутах часа, третируя квалификационные попытки. Первая строчка несколько раз переходила из рук в руки, и в итоге с результатом 1:33.305 ее занял Макс Ферстаппен.

Он на две десятых опередил Себастьяна Феттеля и на пять – неожиданно ставшего третьим Ландо Норриса. Лишь следом расположились гонщики Mercedes, причем Валттери Боттас проехал быстрее Льюиса Хэмилтона. Шестерку замкнул Алекс Элбон.

Для Шарля Леклера тренировка закончилась, едва начавшись. Выехав из боксов, он почти тотчас вынужден был остановиться. Ferrari еще не сообщила точной причины проблем, но по предварительной информации дело в силовой установке.

Даниил Квят стал по итогам субботнего утра 14-м, уступив пять позиций своему партнеру про Toro Rosso Пьеру Гасли. Француз, в свою очередь, лишь несколько сотых проиграл Карлосу Сайнсу с Кими Райкконеном, зато опередил обоих пилотов Renault.

Наказанный стартом из боксов Серхио Перес готовился к гонке, работая на длинных сериях, потому проехал больше всех – 22 круга.

Свои лучшие результаты все показали на шинах Soft. Сессия обошлась без заметных инцидентов.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию третьей тренировки в Остине.

Результаты третьей тренировки Гран При США