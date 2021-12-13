Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Маси, Хэмилтон, Вольф. После Абу-Даби от Джордана досталось всем
Формула 1 Новости

Ферстаппен подтвердил смену номера в 2022 году

Автор:
, Редактор

Новый чемпион воспользуется шансом выступить под номером 1

Ферстаппен подтвердил смену номера в 2022 году

Согласно действующим с 2014 года правилам, в Формуле 1 пилоты имеют право самостоятельно выбирать себе номера при условии, что они свободны. Исключение сделано для номера 17, который был на машине погибшего Жюля Бьянки, а также для номера 1, использовать который может только победитель прошлого сезона.

В 2014 году под номером 1 выступал Себастьян Феттель. Затем чемпионат выиграл Льюис Хэмилтон, но он решил оставить для себя привычный ему номер 44. «Единичку» мог бы использовать чемпион 2016 года Нико Росберг, но он предпочел завершить карьеру.

Макс Ферстаппен еще ранее говорил, что в случае победы откажется от своего номера 33 в пользу единицы на болиде. Теперь в разговоре с прессой по видеосвязи в понедельник он подтвердил это решение.

«Да, я возьму себе первый номер, – сказал гонщик Red Bull. – Сколько раз еще мне представится такой шанс? Возможно, это единственная возможность. Я уверен, что это лучший номер из всех. Я определенно помещу его на свою машину».

Дебютант Формулы 1 2022 года Гуаньюй Чжоу выбрал себе номер 24. А Алекс Элбон возвращается в чемпионат под своим номером 23 – по правилам номера резервируются за гонщиками на два года, если они покидают чемпионат.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Маси, Хэмилтон, Вольф. После Абу-Даби от Джордана досталось всем
Предыдущая новость

Маси, Хэмилтон, Вольф. После Абу-Даби от Джордана досталось всем
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Хорнер пообещал Петрову пожизненный запас напитка Red Bull Гран При Абу-Даби
Формула 1

Хорнер пообещал Петрову пожизненный запас напитка Red Bull

Почему Хэму не сменили шины в финале гонки? Версия Сироткина Гран При Абу-Даби
Формула 1

Почему Хэму не сменили шины в финале гонки? Версия Сироткина

Слухи: Хэмилтон просил Вольфа отозвать протесты? Гран При Абу-Даби
Формула 1

Слухи: Хэмилтон просил Вольфа отозвать протесты?

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
«Было очень больно». Судорога едва не лишила Ферстаппена титула Гран При Абу-Даби
Формула 1

«Было очень больно». Судорога едва не лишила Ферстаппена титула

Ферстаппен: Я уже добился в Ф1 всего, чего хотел
Формула 1

Ферстаппен: Я уже добился в Ф1 всего, чего хотел

Марко пригрозил уходом из Ф1 и назвал Mercedes «неудачниками» Гран При Абу-Даби
Формула 1

Марко пригрозил уходом из Ф1 и назвал Mercedes «неудачниками»

Самое важное:

Ферстаппен подтвердил смену номера в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен подтвердил смену номера в 2022 году

Маси, Хэмилтон, Вольф. После Абу-Даби от Джордана досталось всем
Формула 1 Формула 1

Маси, Хэмилтон, Вольф. После Абу-Даби от Джордана досталось всем

Хорнер пообещал Петрову пожизненный запас напитка Red Bull
Формула 1 Формула 1

Хорнер пообещал Петрову пожизненный запас напитка Red Bull

Почему Хэму не сменили шины в финале гонки? Версия Сироткина
Формула 1 Формула 1

Почему Хэму не сменили шины в финале гонки? Версия Сироткина

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.