Ферстаппен подтвердил смену номера в 2022 году

Согласно действующим с 2014 года правилам, в Формуле 1 пилоты имеют право самостоятельно выбирать себе номера при условии, что они свободны. Исключение сделано для номера 17, который был на машине погибшего Жюля Бьянки, а также для номера 1, использовать который может только победитель прошлого сезона.

В 2014 году под номером 1 выступал Себастьян Феттель. Затем чемпионат выиграл Льюис Хэмилтон, но он решил оставить для себя привычный ему номер 44. «Единичку» мог бы использовать чемпион 2016 года Нико Росберг, но он предпочел завершить карьеру.

Макс Ферстаппен еще ранее говорил, что в случае победы откажется от своего номера 33 в пользу единицы на болиде. Теперь в разговоре с прессой по видеосвязи в понедельник он подтвердил это решение.

«Да, я возьму себе первый номер, – сказал гонщик Red Bull. – Сколько раз еще мне представится такой шанс? Возможно, это единственная возможность. Я уверен, что это лучший номер из всех. Я определенно помещу его на свою машину».

Дебютант Формулы 1 2022 года Гуаньюй Чжоу выбрал себе номер 24. А Алекс Элбон возвращается в чемпионат под своим номером 23 – по правилам номера резервируются за гонщиками на два года, если они покидают чемпионат.