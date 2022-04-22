Ферстаппен поделился эмоциями от первого поула в сезоне

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В пятницу, во время квалификации на этапе Формулы 1 в Имоле, гонщик Red Bull Макс Ферстаппен смог в непростых дождевых условиях не допустить ни одной ошибки и вырвать первое место у лидера чемпионата Шарля Леклера – хоть и в том числе благодаря череде вовремя появившихся красных флагов.

Читайте также: Авария Норриса принесла Ферстаппену поул в Имоле

Это был первый поул Ферстаппена в сезоне – так что нидерландец очень рад, что у него получилось отыграться. «Условия были непростыми: сначала был дождь, затем трасса подсохла и под конец снова полило, – отметил Ферстаппен после финиша. – Очень хаотичная и долгая квалификация, но я рад, что мы вновь оказались здесь. Эта трасса не прощает ошибок, все усложняя. Нам нравится это. Так что да, я очень рад завоевать здесь поул. Конечно, завтра и в воскресенье погодные условия изменятся, но начало уик-энда выдалось хорошим».

Напомним, что уик-энд в Имоле проходит в формате спринта, который как раз состоится завтра. Пятничная квалификации формировала стартовую решетку именно на субботний заезд, а уже по итогам спринта будет известен порядок начала воскресной гонки.