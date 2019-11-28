Ферстаппен: Победы помогли Honda остаться в Формуле 1
Пилот Red Bull уверен, что одних побед недостаточно, чтобы компания твердо решила остаться в чемпионате, но успехи добавляют ей мотивации.
Накануне Honda и Red Bull объявили о продлении контракта на поставку моторов до конца сезона-2021. Прежнее соглашение истекало в конце 2020 года. Ранее японские мотористы говорили, что вынуждены сокращать свои траты в Формуле 1, что многие восприняли как возможную подготовку к уходу.
«Я никогда не переживал на этот счет, – заверил пилот Red Bull Макс Ферстаппен. – Я просто старался выжимать максимум из того, что у меня есть сейчас. Я знал, что на 2020 год все договорено, а про то, что будет дальше, не переживал».
В этом сезоне Honda впервые после возвращения в Ф1 в 2015 году поставляет моторы сразу двум командам – Red Bull и Toro Rosso. Обе команды побывали в этом чемпионате, Макс Ферстаппен принес японскому мотористу три победы, а в Бразилии он вместе с Пьером Гасли финишировал на двух первых позициях. Это был первый дубль для Honda с 1991 года.
«Конечно, победы и подиумы этого сезона помогли, – уверен голландец. – Они дали им уверенность и мотивацию работать дальше. Если у тебя их нет, значит, у тебя проблемы. И производитель задастся вопросом: “Зачем вообще выступать в Ф1?”
Но в этом году Honda сделала очень большие шаги вперед. Конечно, им было тяжело сразу после прихода в Ф1, но они многому научились. Думаю, сейчас они взбудоражены. Но как они сказали, вопрос не только в победах, но также в тратах и сотрудниках. Так что я очень рад, что они остаются с нами».
Советник Red Bull Хельмут Марко отметил, что продление контракта на год не означает, что этим сотрудничество сторон ограничится.
«Для нас облегчение, что теперь мы можем строить дальнейшие планы, – сказал Марко в интервью Servus TV. – Но мы еще ведем переговоры о возможном сотрудничестве в 2022-м и 2023-м. Это будет зависеть от того, насколько правила позволят сократить расходы. FIA начала это понимать и намерена заморозить разработку моторов с 2021 года. Развитие встанет и в какой-то момент расходы существенно сократятся. Вероятно, это будет решающий момент для Honda, если мы сможем прийти к соглашению».
Дополнительная информация: Скотт Митчелл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Ферстаппен: Победы помогли Honda остаться в Формуле 1
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