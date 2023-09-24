Ферстаппен победил в Японии и принес Red Bull Кубок конструкторов
Гонщики Mclaren дополнили подиум после того, как тактическая хитрость Mercedes с одним пит-стопом для Джорджа Расселла не оправдала себя
Для Макса Ферстаппена борьба за победу на японском этапе продолжалась до второго поворота. Пока соперники устроили на стартовой прямой несколько аварий, лидеру сезона пришлось отбивать атаки гонщиков McLaren.
Сначала опередить голландца по внутренней стороне трассы попробовал Оскар Пиастри, а когда Макс стал смещаться в его сторону – по внешней смог выйти вперед Ландо Норрис. Но Ферстаппен избрал оптимальную траекторию в двух первых поворотах, удержался впереди – и больше не оглядывался назад.
Чемпион уступил лидерство лишь по ходу первой волны пит-стопов, из-за чего не смог записать себе в актив «Большой шлем». Он выиграл в 13-й раз в сезоне, оторвавшись от преследователей на 20 секунд, и гарантировал Red Bull Racing шестой Кубок конструкторов в истории.
После старта: впереди Маск Ферстаппен, Red Bull RB19, следом столкновение Серхио Переса, Red Bull RB19, с Льюисом Хэмилтоном, Mercedes F1 W14, и Валттери Боттаса, Alfa Romeo C43, с Алексом Элбоном, Williams FW45
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Вся борьба на «Сузуке» шла только за второе место – и вышла она по-настоящему интересной. После хорошего старта Норрис оказался впереди Пиастри, но молодой австралиец отыгрался, удачно проведя первый из двух пит-стопов во время короткого режима VSC.
Однако затем Ландо догнал напарника, и команда поменяла их местами – в тот момент уже было ясно, что гонщики не должны терять время, так как Mercedes решила переиграть их за счет тактики Джорджа Расселла с единственной сменой шин.
Норрис был быстрее и смог после своей второй остановки остаться впереди Расселла, а вот Пиастри оказался позади соперника на черной машине. Но план Mercedes не сработал: на изношенных шинах Джордж был беззащитен, и пропустил не только Оскара, который дополнил двойной подиум McLaren и завоевал свой первый призовой трофей в Ф1, но и Шарля Леклера на Ferrari.
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Спустя еще несколько кругов команда потребовала, чтобы Расселл уступил позицию и Льюису Хэмилтону – что категорически не понравилось гонщику. План Mercedes был в том, что семикратный чемпион будет помогать напарнику, позволяя использовать DRS. Но даже эта задумка не позволила Джорджу сдержать Карлоса Сайнса.
«Они попробовали использовать мою задумку против меня», – сказал довольный испанец по радио, имея в виду свой трюк с Ландо Норрисом в Сингапуре.
В итоге Расселл откатился на седьмое место.
Оставшиеся очки заработали Фернандо Алонсо, который после отличного старта откатился назад из-за слишком ранних пит-стопов, и гонщики Alpine.
При этом Эстебану Окону пришлось ехать на ремонт после столкновения на первом круге, и оставшуюся дистанцию он преодолел с единственным пит-стопом.
Авария: Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19
Другая гонка Red Bull
Тихим ужасом оказалось воскресенье для Серхио Переса. После контакта с Хэмилтоном на стартовой прямой он поехал на пит-стоп, попутно получив штраф за обгон соперника позади машины безопасности.
В попытке отыграться мексиканец влетел в Кевина Магнуссена, и вскоре команда окончательно остановила его машину. Но и это был еще не финал: затем Серхио пришлось вернуться за руль и вновь выехать на трассу, чтобы отбыть тот самый штраф и исключить его перенос на следующий этап в Катаре.
Для самого Переса и всей команды это первый сход в нынешнем сезоне Ф1.
Отчет дополняется
Результаты Гран При Японии (53 круга)
Самое важное:
Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре
Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре
«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS
«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS «Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS
Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал
Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал
Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте
Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.