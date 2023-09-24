Предыдущая / Фото: двойная авария на старте Гран При Японии Следующая / Гран При Японии: пять быстрых выводов
Формула 1 / Гран При Японии Отчет о гонке

Ферстаппен победил в Японии и принес Red Bull Кубок конструкторов

Гонщики Mclaren дополнили подиум после того, как тактическая хитрость Mercedes с одним пит-стопом для Джорджа Расселла не оправдала себя

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Для Макса Ферстаппена борьба за победу на японском этапе продолжалась до второго поворота. Пока соперники устроили на стартовой прямой несколько аварий, лидеру сезона пришлось отбивать атаки гонщиков McLaren.

Сначала опередить голландца по внутренней стороне трассы попробовал Оскар Пиастри, а когда Макс стал смещаться в его сторону – по внешней смог выйти вперед Ландо Норрис. Но Ферстаппен избрал оптимальную траекторию в двух первых поворотах, удержался впереди – и больше не оглядывался назад. 

Чемпион уступил лидерство лишь по ходу первой волны пит-стопов, из-за чего не смог записать себе в актив «Большой шлем». Он выиграл в 13-й раз в сезоне, оторвавшись от преследователей на 20 секунд, и гарантировал Red Bull Racing шестой Кубок конструкторов в истории. 

После старта: впереди Маск Ферстаппен, Red Bull RB19, следом столкновение Серхио Переса, Red Bull RB19, с Льюисом Хэмилтоном, Mercedes F1 W14, и Валттери Боттаса, Alfa Romeo C43, с Алексом Элбоном, Williams FW45

После старта: впереди Маск Ферстаппен, Red Bull RB19, следом столкновение Серхио Переса, Red Bull RB19, с Льюисом Хэмилтоном, Mercedes F1 W14, и Валттери Боттаса, Alfa Romeo C43, с Алексом Элбоном, Williams FW45

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Вся борьба на «Сузуке» шла только за второе место – и вышла она по-настоящему интересной. После хорошего старта Норрис оказался впереди Пиастри, но молодой австралиец отыгрался, удачно проведя первый из двух пит-стопов во время короткого режима VSC.

Однако затем Ландо догнал напарника, и команда поменяла их местами – в тот момент уже было ясно, что гонщики не должны терять время, так как Mercedes решила переиграть их за счет тактики Джорджа Расселла с единственной сменой шин. 

Норрис был быстрее и смог после своей второй остановки остаться впереди Расселла, а вот Пиастри оказался позади соперника на черной машине. Но план Mercedes не сработал: на изношенных шинах Джордж был беззащитен, и пропустил не только Оскара, который дополнил двойной подиум McLaren и завоевал свой первый призовой трофей в Ф1, но и Шарля Леклера на Ferrari.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Спустя еще несколько кругов команда потребовала, чтобы Расселл уступил позицию и Льюису Хэмилтону – что категорически не понравилось гонщику. План Mercedes был в том, что семикратный чемпион будет помогать напарнику, позволяя использовать DRS. Но даже эта задумка не позволила Джорджу сдержать Карлоса Сайнса. 

«Они попробовали использовать мою задумку против меня», – сказал довольный испанец по радио, имея в виду свой трюк с Ландо Норрисом в Сингапуре. 

В итоге Расселл откатился на седьмое место. 

Оставшиеся очки заработали Фернандо Алонсо, который после отличного старта откатился назад из-за слишком ранних пит-стопов, и гонщики Alpine.

При этом Эстебану Окону пришлось ехать на ремонт после столкновения на первом круге, и оставшуюся дистанцию он преодолел с единственным пит-стопом.

Авария: Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19

Авария: Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19

Другая гонка Red Bull

Тихим ужасом оказалось воскресенье для Серхио Переса. После контакта с Хэмилтоном на стартовой прямой он поехал на пит-стоп, попутно получив штраф за обгон соперника позади машины безопасности. 

В попытке отыграться мексиканец влетел в Кевина Магнуссена, и вскоре команда окончательно остановила его машину. Но и это был еще не финал: затем Серхио пришлось вернуться за руль и вновь выехать на трассу, чтобы отбыть тот самый штраф и исключить его перенос на следующий этап в Катаре. 

Для самого Переса и всей команды это первый сход в нынешнем сезоне Ф1.

Читайте также:

Отчет дополняется

Результаты Гран При Японии (53 круга)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст Пит-стопы
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 1 ч 30:58.421 2
2 United Kingdom Лаедо НоррисMcLaren +19.387 2
3 Australia Оскар ПиастриMcLaren +36.494 2
4 Monaco Шарль ЛеклерFerrari +43.998 2
5 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes +49.376 2
6 Spain Карлос СайнсFerrari +50.221 2
7 United Kingdom Джордж РасселлMercedes +57.659 1
8 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing +1'14.725 2
9 France Эстебан ОконAlpine +1'19.678 2
10 France Пьер ГаслиAlpine +1'23.155 2
11 New Zealand Лиам ЛоусонAlphaTauri 1 круг 2
12 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 1 круг 2
13 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 1 круг 3
14 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 1 круг 3
15 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 1 круг 2
  Thailand Алекс ЭлбонWilliams 27 кругов 3
  United States Логан СарджентWilliams 31 круг 4
  Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 33 круга 2
  Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 38 кругов 5
  Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 46 кругов 3
Поделились
Комментарии

Фото: двойная авария на старте Гран При Японии

Гран При Японии: пять быстрых выводов
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

Формула 1
Гран При Катара

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

Перес назвал причиной проблем в Японии холодные шины

Перес назвал причиной проблем в Японии холодные шины

Формула 1
Гран При Японии

Перес назвал причиной проблем в Японии холодные шины Перес назвал причиной проблем в Японии холодные шины

Пиастри отказался назвать выступление на «Сузуке» лучшим в карьере

Пиастри отказался назвать выступление на «Сузуке» лучшим в карьере

Формула 1
Гран При Японии

Пиастри отказался назвать выступление на «Сузуке» лучшим в карьере Пиастри отказался назвать выступление на «Сузуке» лучшим в карьере

Самое важное:

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

F1 Формула 1
Гран При Катара

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS

«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS

F1 Формула 1
Гран При Японии

«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS «Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS

Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

MGP MotoGP
Гран При Индии

Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

F1 Формула 1
Гран При Японии

Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.