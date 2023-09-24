Ферстаппен победил в Японии и принес Red Bull Кубок конструкторов

Для Макса Ферстаппена борьба за победу на японском этапе продолжалась до второго поворота. Пока соперники устроили на стартовой прямой несколько аварий, лидеру сезона пришлось отбивать атаки гонщиков McLaren.

Сначала опередить голландца по внутренней стороне трассы попробовал Оскар Пиастри, а когда Макс стал смещаться в его сторону – по внешней смог выйти вперед Ландо Норрис. Но Ферстаппен избрал оптимальную траекторию в двух первых поворотах, удержался впереди – и больше не оглядывался назад.

Чемпион уступил лидерство лишь по ходу первой волны пит-стопов, из-за чего не смог записать себе в актив «Большой шлем». Он выиграл в 13-й раз в сезоне, оторвавшись от преследователей на 20 секунд, и гарантировал Red Bull Racing шестой Кубок конструкторов в истории.

После старта: впереди Маск Ферстаппен, Red Bull RB19, следом столкновение Серхио Переса, Red Bull RB19, с Льюисом Хэмилтоном, Mercedes F1 W14, и Валттери Боттаса, Alfa Romeo C43, с Алексом Элбоном, Williams FW45 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Вся борьба на «Сузуке» шла только за второе место – и вышла она по-настоящему интересной. После хорошего старта Норрис оказался впереди Пиастри, но молодой австралиец отыгрался, удачно проведя первый из двух пит-стопов во время короткого режима VSC.

Однако затем Ландо догнал напарника, и команда поменяла их местами – в тот момент уже было ясно, что гонщики не должны терять время, так как Mercedes решила переиграть их за счет тактики Джорджа Расселла с единственной сменой шин.

Норрис был быстрее и смог после своей второй остановки остаться впереди Расселла, а вот Пиастри оказался позади соперника на черной машине. Но план Mercedes не сработал: на изношенных шинах Джордж был беззащитен, и пропустил не только Оскара, который дополнил двойной подиум McLaren и завоевал свой первый призовой трофей в Ф1, но и Шарля Леклера на Ferrari.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Спустя еще несколько кругов команда потребовала, чтобы Расселл уступил позицию и Льюису Хэмилтону – что категорически не понравилось гонщику. План Mercedes был в том, что семикратный чемпион будет помогать напарнику, позволяя использовать DRS. Но даже эта задумка не позволила Джорджу сдержать Карлоса Сайнса.

«Они попробовали использовать мою задумку против меня», – сказал довольный испанец по радио, имея в виду свой трюк с Ландо Норрисом в Сингапуре.

В итоге Расселл откатился на седьмое место.

Оставшиеся очки заработали Фернандо Алонсо, который после отличного старта откатился назад из-за слишком ранних пит-стопов, и гонщики Alpine.

При этом Эстебану Окону пришлось ехать на ремонт после столкновения на первом круге, и оставшуюся дистанцию он преодолел с единственным пит-стопом.

Авария: Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19

Другая гонка Red Bull

Тихим ужасом оказалось воскресенье для Серхио Переса. После контакта с Хэмилтоном на стартовой прямой он поехал на пит-стоп, попутно получив штраф за обгон соперника позади машины безопасности.

В попытке отыграться мексиканец влетел в Кевина Магнуссена, и вскоре команда окончательно остановила его машину. Но и это был еще не финал: затем Серхио пришлось вернуться за руль и вновь выехать на трассу, чтобы отбыть тот самый штраф и исключить его перенос на следующий этап в Катаре.

Для самого Переса и всей команды это первый сход в нынешнем сезоне Ф1.

Отчет дополняется

Результаты Гран При Японии (53 круга)

Поз. Гонщик / Команда Машина Время / Отст Пит-стопы 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 1 ч 30:58.421 2 2 Лаедо Норрис McLaren +19.387 2 3 Оскар Пиастри McLaren +36.494 2 4 Шарль Леклер Ferrari +43.998 2 5 Льюис Хэмилтон Mercedes +49.376 2 6 Карлос Сайнс Ferrari +50.221 2 7 Джордж Расселл Mercedes +57.659 1 8 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing +1'14.725 2 9 Эстебан Окон Alpine +1'19.678 2 10 Пьер Гасли Alpine +1'23.155 2 11 Лиам Лоусон AlphaTauri 1 круг 2 12 Юки Цунода AlphaTauri 1 круг 2 13 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 1 круг 3 14 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team 1 круг 3 15 Кевин Магнуссен Haas F1 Team 1 круг 2 Алекс Элбон Williams 27 кругов 3 Логан Сарджент Williams 31 круг 4 Лэнс Стролл Aston Martin Racing 33 круга 2 Серхио Перес Red Bull Racing 38 кругов 5 Валттери Боттас Alfa Romeo 46 кругов 3