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Формула 1 / Гран При Штирии Отчет о гонке

Ферстаппен победил в Штирии, лидируя от старта до финиша

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, Ответственный редактор

Лидер Red Bull уверенно переиграл Льюиса Хэмилтона, став сильнейшим в четвертый раз в сезоне и увеличив отрыв в общем зачете

Ферстаппен победил в Штирии, лидируя от старта до финиша

Сюжет восьмой гонки Ф1 в 2021 году получился вполне линейным: Макс Ферстаппен стартовал с поула, удержал первую позицию после сигнала светофоров – и больше не отдавал ее до самого финиша. 

Для голландца этот успех стал 13-м в карьере и четвертым в нынешнем чемпионате, для Red Bull Racing – уже четвертым подряд. 

Льюис Хэмилтон и Mercedes в этот раз не имели темпа, чтобы подняться выше второго места – оба гонщика проехали дистанцию с единственным пит-стопом и использовали одну и ту же тактическую схему (Medium / Hard), потому сэр семикратный остался позади. Единственное, что он смог противопоставить доминированию принципиального соперника – съездить под финиш за свежей резиной и показать на ней лучшее время круга.   

Судьбу третьего места решила заминка в боксах у Серхио Переса. Долгая замена заднего левого колеса привела к тому, что мексиканец пропустил Валттери Боттаса. Правда, в  концовке Red Bull едва не «исполнила Францию» – команда поставила Пересу свежую резину, на которой тот догнал Боттаса, но не успел опередить. 

Ландо Норрис после старта недолго оставался третьим, но DRS позволила Пересу и Боттасу опередить британца. В итоге гонщик McLaren финишировал пятым, продолжив свою серию результативных гонок. При этом Ферстаппену он проиграл круг.

Следом гонку закончили два пилота Ferrari. В воскресенье у Скудерии явно был темп: Карлос Сайнс пробился с 13-го места на шестое за счет позднего пит-стопа, а Шарлю Леклеру удалось стать седьмым, даже несмотря на лишний пит-стоп из-за повреждения переднего крыла из-за контакта с Пьером Гасли на выходе из первого поворота. 

На второй части дистанции Леклер обгонял одного соперника за другим и почти настиг напарника. Кроме того, именно его признали в Штирии гонщиком дня.

А вот для Гасли все закончилось куда хуже: француз из AlphaTauri в первом контакте проколол заднее колесо, что привел к еще одной аварии в третьем повороте (с Николя Латифи и Антонио Джовинацци) и окончательному сходу. 

 

Также не повезло в воскресенье Джорджу Расселлу: пилот Williams уверенно держался восьмым, но не смог завершить гонку из-за проблем в пневматической системе. 

Очки в гонке заработали Лэнс Стролл (Aston Martin), Фернандо Алонсо (Alpine) и Юки Цунода (AlphaTauri).

Кими Райкконен провел очень сильную гонку с поздним пит-стопом – чемпиону мира 2007 года не хватило самой малости, чтобы заработать очки. 

Даниэль Риккардо отлично стартовал, но затем на седьмом круге без каких-то видимых причин потерял сразу четыре позиции, после чего лишился шансов заработать очки. 

Никита Мазепин вновь приехал к финишу последним: со старта россиянин опередил своего партнера по Haas Мика Шумахера, но в команде решили провести пит-стоп россиянина гораздо раньше, и в концовке он не мог сопротивляться напарнику, у которого была более свежая резина.

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Результаты Гран При Штирии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda -  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 35.743 35.743
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 46.907 46.907
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 47.434 47.434
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1 lap  
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1 lap  
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1 lap  
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1 lap  
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1 lap  
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1 lap  
11 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1 lap  
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1 lap  
13 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1 lap  
14 France Эстебан Окон Alpine Renault 1 lap  
15 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1 lap  
16 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 2 laps  
17 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 3 laps  
18 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 3 laps  
  United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes    
  France Пьер Гасли AlphaTauri Honda    
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