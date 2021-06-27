Ферстаппен победил в Штирии, лидируя от старта до финиша

Сюжет восьмой гонки Ф1 в 2021 году получился вполне линейным: Макс Ферстаппен стартовал с поула, удержал первую позицию после сигнала светофоров – и больше не отдавал ее до самого финиша.

Для голландца этот успех стал 13-м в карьере и четвертым в нынешнем чемпионате, для Red Bull Racing – уже четвертым подряд.

Льюис Хэмилтон и Mercedes в этот раз не имели темпа, чтобы подняться выше второго места – оба гонщика проехали дистанцию с единственным пит-стопом и использовали одну и ту же тактическую схему (Medium / Hard), потому сэр семикратный остался позади. Единственное, что он смог противопоставить доминированию принципиального соперника – съездить под финиш за свежей резиной и показать на ней лучшее время круга.

Судьбу третьего места решила заминка в боксах у Серхио Переса. Долгая замена заднего левого колеса привела к тому, что мексиканец пропустил Валттери Боттаса. Правда, в концовке Red Bull едва не «исполнила Францию» – команда поставила Пересу свежую резину, на которой тот догнал Боттаса, но не успел опередить.

Ландо Норрис после старта недолго оставался третьим, но DRS позволила Пересу и Боттасу опередить британца. В итоге гонщик McLaren финишировал пятым, продолжив свою серию результативных гонок. При этом Ферстаппену он проиграл круг.

Следом гонку закончили два пилота Ferrari. В воскресенье у Скудерии явно был темп: Карлос Сайнс пробился с 13-го места на шестое за счет позднего пит-стопа, а Шарлю Леклеру удалось стать седьмым, даже несмотря на лишний пит-стоп из-за повреждения переднего крыла из-за контакта с Пьером Гасли на выходе из первого поворота.

На второй части дистанции Леклер обгонял одного соперника за другим и почти настиг напарника. Кроме того, именно его признали в Штирии гонщиком дня.

А вот для Гасли все закончилось куда хуже: француз из AlphaTauri в первом контакте проколол заднее колесо, что привел к еще одной аварии в третьем повороте (с Николя Латифи и Антонио Джовинацци) и окончательному сходу.

Также не повезло в воскресенье Джорджу Расселлу: пилот Williams уверенно держался восьмым, но не смог завершить гонку из-за проблем в пневматической системе.

Очки в гонке заработали Лэнс Стролл (Aston Martin), Фернандо Алонсо (Alpine) и Юки Цунода (AlphaTauri).

Кими Райкконен провел очень сильную гонку с поздним пит-стопом – чемпиону мира 2007 года не хватило самой малости, чтобы заработать очки.

Даниэль Риккардо отлично стартовал, но затем на седьмом круге без каких-то видимых причин потерял сразу четыре позиции, после чего лишился шансов заработать очки.

Никита Мазепин вновь приехал к финишу последним: со старта россиянин опередил своего партнера по Haas Мика Шумахера, но в команде решили провести пит-стоп россиянина гораздо раньше, и в концовке он не мог сопротивляться напарнику, у которого была более свежая резина.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Шпильберге.

Результаты Гран При Штирии