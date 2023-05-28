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Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды

Первая тройка на финише гонки в княжестве несмотря начавшийся по ходу дистанции дождь осталась такой же, как на старте – Макс опередил Фернандо Алонсо с Эстебаном Оконом

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки

Первые 53 круга гонка в Монако выглядела полностью лишенной интриги – гонщики, занимавшие первые 12 позиций, сохранили свои позиции на старте и даже пит-стопы ничего не поменяли в их расположении. 

К этому моменту в этой группе обязательные пит-стопы не провели лишь Макс Ферстаппен с Фернандо Алонсо, занимашвшие две первых позиции, да стартовавший восьмым Джордж Расселл, который за счет длинного первого отрезка на Hard поднялся на третье место.

И в этот момент дождь, который постепенно собирался над княжеством, наконец-то пролился над трассой. Поначалу он был не очень сильным и намочил лишь самый дальний участок кольца. Алонсо, проводя пит-стоп в этот момент, даже перешел с шин Hard на Medium (на фото ниже).

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, после пит-стопа

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, после пит-стопа

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Но вскоре стало ясно, что ехать на сликах невозможно. И в интервале пары кругов весь пелотон сменил их на промежуточную резину. 

Но все это ни в малейшей степени не отразилось на гонке Макса Ферстаппена. Лидер сезона выиграл старт и уверенно лидировал, а смена шин нисколько не отразилось на преимуществе голландца – он продолжил контролировать ход гонки, и хотя несколько раз чиркнул по гардрейлям, и в итоге одержал четвертую победу в сезоне. 

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Эстебан Окон, Alpine A523

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Эстебан Окон, Alpine A523

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Цена одного круга

Алонсо, поняв ошибку с шинами, вернулся на пит-лейн и тоже получил промежуточные – но темп Aston Martin на первом отрезке оказался столь хорошим, что созданный отрыв позволил испанскому ветерану даже после этого остаться вторым.   

Alpine и Mercedes поставили своим пилотам шины для сырой погоды в правильный момент, а вот Ferrari опоздала с этим на круг. В результате Эстебан Окон остался третьим, как и был на решетке и после старта – это первый подиум Alpine в сезоне, – а автор лучшего круга Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом поднялись в пятерку. 

Младшего из британцев наказали пятью секундами – улетев с трассы в повороте «Мирабо» в момент начала дождя, он при возвращении едва не впечатал в стену Серхио Переса, – но Джордж все равно остался пятым. 

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Шарль Леклер после лишнего круга на сликах смог финишировать лишь шестым, а Карлос Сайнс, также поскользнувшийся и улетевший в барьер, а вовсе остался восьмым позади Пьера Гасли. 

До этого, пытаясь опередить другого пилота Alpine Окона, испанец задел барьер в конце тоннеля и дальше ехал без одной торцевой пластины переднего крыла. 

На сухой трассе лучшим из остальных уверенно держался Юки Цунода, но на мокрой японца из AlphaTauri обошли оба пилота McLaren, замкнувшие очковую десятку. 

Серхио Перес, Red Bull RB19

Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Год на год не приходится

Сархио Перес, победивший в Монако в минувшем сезоне, на этот раз испытал от гонки прямо противоположные эмоции. Стартовав 20-м после аварии в квалификации, он отыграл несколько позиций, но затем влетел сзади в Лэнса Стролла, сломал крыло, а с началом дождя команда решила перевести его на дождевые шины, чтобы оценить их эффективность. 

В итоге мексиканец с пятью пит-стопами завершил дистанцию лишь 17-м.

Несмотря на сложные условия и множество ошибок, скольжений и контактов о барьер, только Лэнс Стролл сошел из-за повреждения машины. Перед самым финишем на пит-лейне также остановился Кевин Магнуссен. 

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Победа стала для Макса 39-й в карьере. Так как все свои Гран При голлндец выиграл за рулем Red Bull, в Монако он стал самым успешным пилотом команды, превзойдя прежнее достижение Себастьяна Феттеля.  

Отчет дополняется

Результаты Гран При Монако (78 кругов)

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:48'51.980   1
2 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1:49'19.901 27.921 2
3 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:49'28.970 36.990 2
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:49'31.042 39.062 2
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:49'48.264 56.284 1
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:49'53.870 1'01.890 2
7 France Пьер Гасли Alpine Renault 1:49'54.342 1'02.362 2
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:49'55.371 1'03.391 2
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1 lap   2
10 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1 lap   1
11 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1 lap   1
12 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1 lap   1
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1 lap   2
14 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1 lap   2
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 2 laps   1
16 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 2 laps   5
17 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 2 laps   3
18 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 2 laps   3
  Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari     2
  Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes     1
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Мнение: правда ли трасса в Монако стала слишком тесной для нынешних машин Ф1?

Гран При Монако: пять быстрых выводов

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