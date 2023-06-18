Ферстаппен победил в Канаде, Алонсо обогнал Хэмилтона

Воскресный сценарий на восьмом этапе сезона-2023 оказался хорошо знаком болельщикам. Макс Ферстаппен уехал с поула, лидировал от старта до финиша и победил, а все события происходили позади его Red Bull – хотя надо отметить, что в этот раз преимущество голландца над преследователями оказалось довольно скромным и составило лишь несколько секунд.

Победа стала 41-й для пилота – как у Айртона Сенны – девятой подряд и 100-й в истории для Red Bull Racing.

Фернандо Алонсо, занимавший после штрафа Нико Хюлькенберга место в первом ряду решетки, уступил на первых метрах Льюису Хэмилтону. Чуть позже бывшие напарники едва не столкнулись на пит-лейне, а на 22-м круге испанцу из Aston Martin удалось опередить соперника пред финальной «эской», что и определило итоговое положение на подиуме – на него поднялись обладатели в общей сложности 11 титулов.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Ближе к финишу у Алонсо начались небольшие проблемы с задними тормозами, Фернандо даже срезал «эску» и вынужден был чуть сбросить темп. Это позволило Хэмилтону сократить отставание, но оно все равно не опустилось ниже полутора секунд.

Другой гонщик Mercedes Джордж Расселл на этот раз не смог побороться за призовой кубок – британец навязал борьбу Алонсо в первых поворотах (на фото ниже), но остался позади. А на 12-м круге он чувствительно приложился к бетону задним правым колесом на выходе из девятого поворота и поехал на пит-лейн, разбрасывая по трассе карбоновые обломки.

На удивление, повреждения Mercedes не оказались фатальными, и гонщик поехал дальше – хотя позже все же сошел из-за перегрева тормозов, – но для очистки трассы судьи выпустили машину безопасности. Все лидеры устремились на пит-стоп (именно там Алонсо пришлось уворачиваться от Хэмилтона), а вот в Ferrari оставили обоих пилотов на сликах Medium на трассе.

Этот момент стал ключевым для Скудерии.

После старта: Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

SF-23 поехала в гоночном режиме

Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом оказались четвертым и пятым. На удивление, их шины продолжали работать – и пит-стопы гонщиков на 39/40 кругах из 70 вообще стали последними во всем пелотоне. Такой длинный отрезок позволил обоим преодолеть дистанцию с одним пит-стопом, тогда как почти всем остальным потребовались два.

Оба гонщика на SF-23 отыграли по шесть позиций и выполнили предсказание своего босса Фреда Вассера о серьезном прорыве в воскресенье.

Сайнсу пришлось на первом круге потолкаться с Серхио Пересом (из-за этого едва не улетел в барьер Кевин Магнуссен – на фото ниже), а гонка Леклера вообще оказалась предельно небогатой на события.

Перес, который тоже не поехал на пит-стоп после аварии Расселла, по темпу в гонке выглядел далеко не так сильно, как его партнер по Red Bull – и остался шестым. Правда, в самом конце мексиканец получил бонус за лучшее время круга, что не позволило Максу заработать очередной «Большой шлем».

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19, Кевин Магнуссен, Haas VF-23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Маленькое чудо из Гроу

Если в Ferrari умело использовали единственный поздний пит-стоп, то в Williams добились лучшего результата в сезоне после одного, но раннего. Алекс Элбон сменил шины после аварии Расселла – и проехал на этом комплекте Hard 56 кругов до финиша, сдерживая многочисленных преследователей во главе с Эстебаном Оконом.

Все попытки француза из Alpine так ни к чему и не привели – и седьмое место Williams стало настоящим сюрпризом даже с учетом восьмой позиции англо-тайца на решетке.

Алекс Элбон, Williams FW45 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Ландол Норрис приехал девятым, переиграв в красивой дуэли Валттери Боттаса, но еще раньше пилоту McLaren присудили пять секунд штрафа: позади машины безопасности, находясь прямо за своим напарником Оскаром Пиастри, он ехал слишком медленно, чтобы не ждать потом на пит-лейне.

Судьи заменили это и наказали британца – штраф оказался суровым, не позволив тому заработать очки. Но и Боттас не поднялся на девятое место – на финальном круге его обогнал единственный канадец в пелотоне Лэнс Стролл.

Команда Haas полностью провалила гонку, у Нико Хюлькенберга с самого старта не было темпа, а ранний пит-стоп отбросил его назад. Кевин Магнуссен столкнулся с Ником де Врисом, после чего обоим пришлось выезжать задним ходом из «кармана» безопасности.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, проезжает мимо Кевина Магнуссена, Haas VF-23, и Ника де Вриса AlphaTauri AT04 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Единственным кроме Расселла, кто не завершил гонку, стал сошедший в самом начале из-за поломки Логан Сарджент.

Сезон Формулы 1 продолжится через две недели спринтерским этапом в Шпильберге.

Результаты Гран При Канады (70 кругов)