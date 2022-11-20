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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Отчет о гонке

Ферстаппен победил в Абу-Даби, Леклер переиграл Переса

Проведя на один пит-стоп меньше, Шарль смог обеспечить себе звание вице-чемпиона мира

Александр Кабановский
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Ферстаппен победил в Абу-Даби, Леклер переиграл Переса
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Финальная гонка сезона Ф1 стала логичным отражением всего сезона: никому не удалось угнаться за Максом Ферстаппеном и Red Bull Racing. Все лидеры стартовали на шинах Medium, и позиции в первой тройке сохранились: голландец стал лидером, опережая своего напарника Серхио Переса и Шарля Леклера из Ferrari.

Позади другой гонщик Скудерии Карлос Сайнс пропустил было Льюиса Хэмилтона, но после нескольких кругов прессинга вернул четвертое место.

Старт: Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Серхио Перес, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Джордж Расселл, Mercedes W13, Каолос Сайнс, Ferrari F1-75, другие пилоты

Старт: Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Серхио Перес, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Джордж Расселл, Mercedes W13, Каолос Сайнс, Ferrari F1-75, другие пилоты

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Перес уже после 15 кругов сменил шины на более жесткие Hard (этот же состав позже поставили и остальные лидеры). Следом на пит-лейн свернул занимавший шестое место Джордж Расселл. Но механики замешкались при его обслуживании, а выезжая от них, британец еще и помешал Ландо Норрису.

Ферстаппен и Леклер, напротив, предпочли проехать более длинный первый отрезок. Макс провел пит-стоп на 21-м круге, Шарль - на 22-м. Однако положение в первой четверке после этого не изменилось (пара Ferrari отставала от Red Bull примерно на семь секунд), тогда как Расселл, несмотря на заминку, опередил Хэмилтона, который позже менял шины.

Вторую волну пит-стопов на 35-м круге также открыл Перес, вновь получив Hard. Невероятно, но и во второй раз Расселл потерял время на пит-лейне, причем даже больше, чем до этого. Но вторая остановка понадобилась не всем: Ферстаппен, Леклер и Хэмилтон менять шины не стали.

Шарль оказался вторым, и хотя Перес гнался за ним на свежем комплекте, он так и остался третьим. Стоит отметить, что на свежем комплекте Серхио на какое-то время застрял за Льюисом на старых шинах. Семикратный чемпион отчасти поквитался с мексиканцем за прошлогоднюю историю.

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Сам Хэмилтон в итоге выбыл из гонки из-за поломки незадолго до финиша, впервые с начала карьеры в 2007 году завершив сезон без единой победы. Кроме того, Льюис всего в третий раз проиграл чемпионат партнеру по команде (после Дженсона Баттона в 2011-м и Нико Росберга в 2016-м).

После его схода Сайнс финишировал четвертым, а Расселл - пятым.

Ландо Норрис стал лучшим из остальных на шестом месте, показав лучшее время круга. Но Эстебан Окон финишировал следом, и этот результат гарантировал Alpine победу над McLaren в Кубке конструкторов. Очки также заработали Лэнс Стролл и Даниэль Риккардо.

Себастьян Феттель, Aston Martin

Себастьян Феттель, Aston Martin

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Себастьян Феттель проехал предельно долгий отрезок до первого пит-стопа, что оказалось неверным выбором. Потеряв много времени на старых шинах, немец много обгонял и завершил прощальную гонку Ф1 десятым.

Мик Шумахер и Николя Латифи столкнулись в самом конце гонки живо напомнив события 2021 года. Но на этот раз обошлось без автомобиля безопасности, Мику присудили пять секунд штрафа, а канадец сошел.

Фернандо Алонсо не увидел клетчатый флаг: на середине дистанции (уже бывшая) команда испанца Alpine велела ему остановить машину.

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Результаты Гран При Абу-Даби

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:27'45.914   1
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:27'54.685 8.771 1
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:27'56.007 10.093 2
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:28'10.806 24.892 2
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:28'21.802 35.888 2
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:28'42.148 56.234 2
7 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:28'43.154 57.240 2
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:29'02.845 1'16.931 2
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:29'09.182 1'23.268 1
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:29'09.812 1'23.898 1
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1:29'15.285 1'29.371 2
12 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:28'04.964 1 Lap 2
13 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1:28'05.844 1 Lap 2
14 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1:28'06.463 1 Lap 1
15 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:28'15.617 1 Lap 1
16 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1:28'29.984 1 Lap 2
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:28'36.642 1 Lap 1
18 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:24'16.987 3 Laps 2
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1:26'35.988 3 Laps 3
  Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 41'53.555 31 Laps 2
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