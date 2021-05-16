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Формула 1 Новость

Ферстаппен перестал вопить как крыса. Так говорит Марко

Автор:
, Главный редактор

Австрийский менеджер считает, что его подопечный стал гораздо меньше нервничать по ходу гоночных уик-эндов

Ферстаппен перестал вопить как крыса. Так говорит Марко

Хельмут Марко на днях использовал не самую привычную аналогию, чтобы проиллюстрировать изменение характера Макса Ферстаппена за время выступлений голландца в Формуле 1. В беседе с немецкими журналистами спортивный консультант концерна Red Bull захотел показать, что сейчас лидер австрийской команды гораздо спокойнее относится к разным перипетиям гоночного уик-энда – и вспомнил недавний Гран При Эмилии-Романьи, когда по ходу тренировок на машине Ферстаппена возникли технические проблемы.

«У него тогда что-то случилось с приводом. Раньше он по такому поводу вопил бы как крыса, – заявил Марко. – Теперь этого не происходит, он возмужал и перестал давать волю эмоциям. Сейчас Макс ведет борьбу за чемпионский титул – и при этом он напряжен гораздо меньше, чем по ходу любого из своих предыдущих сезонов. Разве что на квалификации в Портимане он не был так уж расслаблен, когда у него отобрали поул [из-за нарушений границ трассы было аннулировано время голландца, которое иначе позволило бы Ферстаппену выиграть квалификацию]».

Одновременно Марко отметил, насколько силен в психологическом плане Льюис Хэмилтон и как это помогает британцу в борьбе за чемпионский титул.

«Вопрос не только в том, что у Льюиса есть опыт побед в чемпионатах и этот опыт придает ему дополнительную уверенность, – сказал австриец. – Он просто максимально сконцентрирован на конкретной задаче в любой ситуации. Вспомните, к примеру, как он недавно догонял Макса в Испании, отыгрывая весьма большое отставание. Да, Хэмилтон очень хорош в работе с шинами, в умении чувствовать шины и умении нагружать их лишь настолько, насколько это нужно в данный момент. Вполне может быть, что именно Льюис является лучшим в этом компоненте. Но для столь уверенных выступлений нужны и технические навыки, и умение оставаться спокойным».

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Новая испанская трасса в шаге от получения допуска Формулы 1

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Новая испанская трасса в шаге от получения допуска Формулы 1
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен
Автор Кирилл Качнов

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