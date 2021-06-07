Ферстаппен: Перес сделал все, чего хотела Red Bull

Макс Ферстаппен шел к победе на Гран При Азербайджана, но разбил машину за 5 кругов до финиша. В итоге, первое место досталось его напарнику по Red Bull Серхио Пересу, который прежде с этой командой на подиум не поднимался.

Ферстаппен отметил, что рад видеть победу мексиканца, несмотря на расстройство от своей аварии.

«Конечно, я разочарован тем, что не выиграл, но был очень рад видеть победу Чеко, – сказал Ферстаппен. – Он сделал все, что команда могла бы от него хотеть.

Он отлично стартовал, мы оба прошли Льюиса на пит-стопах. Слышал, что ему большую часть гонки пришлось защищаться. И раз я не смог выиграть, то я рад, что он смог. Он отличный парень и напарник, поэтому радостно было видеть его первую победу за Red Bull».

С Ферстаппеном согласился босс команды Кристиан Хорнер: «Мы очень рады за первую победу Чеко с нашей командой. Он был невероятно быстр весь уик-энд, а то, что он поднялся на высшую ступень подиума, придало сил всей команде».