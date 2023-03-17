Ферстаппен, Перес и Алонсо составили тройку лидеров первой тренировки в Джидде

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Все ожидания, что быстрое городской кольцо на побережье Красного моря значительно изменит ту расстановку сил, что мы видели в Бахрейне, пока не оправдываются. Преимущество Red Bull по итогам первой тренировки оказалось едва ли не большим, чем двумя неделями ранее.

Макс Ферстаппен на мягких шинах С4 собрал три рекордных сектора и показал время 1:29.617 – это всего в полутора секундах от прошлогоднего поула. Голландец несколько раз улучшал свой результат и в итоге довел отрыв от своего напарника Серхио Переса до 0,483 секунды.

Фернандо Алонсо оказал третий результат (+0,698), а Лэнс Стролл подтвердил силу Aston Martin четвертой скоростью. Шестерку лидеров замкнули пилоты Mercedes – Джордж Расселл с минимальным перевесом взял верх над Льюисом Хэмилтоном, однако лучшему результату оба уступили более секунды.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ferrari, от которой ждали хорошей скорости на саудовском этапе, пока не выглядит серьезным претендентом: Карлос Сайнс, которому поставили новый мотор, показал только седьмую скорость (+1,307), тогда как Шарль Леклер даже не попал в десятку лидеров.

Зато пробиться в первую половину протокола смогли представители трех команд, которые не входят в число лидеров – Alpine, Williams и AlphaTauri (примечательно, что две из них и вовсе попали в наш недавний рейтинг самых медленных в Ф1).

Только 14-м оказался быстрейший гонщик McLaren Оскар Пиастри, но это все равно лучше результатов Haas и Alfa Romeo. При этом все пилоты без исключения по ходу тренировки выезжали на мягких шинах Soft.

Сессия обошлась без происшествий. Из мелочей стоит упомянуть, что Льюис Хэмилтон срезал послестартовую «эску», Ландо Норрис получил от судей предупреждение за неправильный въезд на пит-лейн, а Пьер Гасли в самом конце пожаловался по радио на проблемы с тормозами.

Программа пятницы в Джидде продолжится в 20:00 Мск, когда стартует вторая тренировка.

Результаты первой тренировки Гран При Саудовской Аравии