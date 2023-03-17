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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Отчет о тренировке

Ферстаппен, Перес и Алонсо составили тройку лидеров первой тренировки в Джидде

Гран При Саудовской Аравии начался именно с такого результата, каким закончился первый этап сезона в Бахрейне

Александр Кабановский
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Ферстаппен, Перес и Алонсо составили тройку лидеров первой тренировки в Джидде
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Все ожидания, что быстрое городской кольцо на побережье Красного моря значительно изменит ту расстановку сил, что мы видели в Бахрейне, пока не оправдываются. Преимущество Red Bull по итогам первой тренировки оказалось едва ли не большим, чем двумя неделями ранее. 

Макс Ферстаппен на мягких шинах С4 собрал три рекордных сектора и показал время 1:29.617 – это всего в полутора секундах от прошлогоднего поула. Голландец несколько раз улучшал свой результат и в итоге довел отрыв от своего напарника Серхио Переса до 0,483 секунды. 

Фернандо Алонсо оказал третий результат (+0,698), а Лэнс Стролл подтвердил силу Aston Martin четвертой скоростью. Шестерку лидеров замкнули пилоты Mercedes – Джордж Расселл с минимальным перевесом взял верх над Льюисом Хэмилтоном, однако лучшему результату оба уступили более секунды.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ferrari, от которой ждали хорошей скорости на саудовском этапе, пока не выглядит серьезным претендентом: Карлос Сайнс, которому поставили новый мотор, показал только седьмую скорость (+1,307), тогда как Шарль Леклер даже не попал в десятку лидеров.

Зато пробиться в первую половину протокола смогли представители трех команд, которые не входят в число лидеров – Alpine, Williams и AlphaTauri (примечательно, что две из них и вовсе попали в наш недавний рейтинг самых медленных в Ф1).

Только 14-м оказался быстрейший гонщик McLaren Оскар Пиастри, но это все равно лучше результатов Haas и Alfa Romeo. При этом все пилоты без исключения по ходу тренировки выезжали на мягких шинах Soft.

Сессия обошлась без происшествий. Из мелочей стоит упомянуть, что Льюис Хэмилтон срезал послестартовую «эску», Ландо Норрис получил от судей предупреждение за неправильный въезд на пит-лейн, а Пьер Гасли в самом конце пожаловался по радио на проблемы с тормозами. 

Программа пятницы в Джидде продолжится в 20:00 Мск, когда стартует вторая тренировка.

Результаты первой тренировки Гран При Саудовской Аравии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 18 1'29.617  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 20 1'30.100 0.483
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 22 1'30.315 0.698
4 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 20 1'30.577 0.960
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 26 1'30.771 1.154
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 26 1'30.787 1.170
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 23 1'30.924 1.307
8 France Пьер Гасли Alpine Renault 24 1'30.949 1.332
9 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 23 1'31.030 1.413
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 25 1'31.110 1.493
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 26 1'31.118 1.501
12 France Эстебан Окон Alpine Renault 22 1'31.181 1.564
13 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 29 1'31.450 1.833
14 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 24 1'31.491 1.874
15 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 22 1'31.552 1.935
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 23 1'31.566 1.949
17 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 26 1'31.922 2.305
18 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 25 1'31.970 2.353
19 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 22 1'31.986 2.369
20 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 21 1'32.149 2.532
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