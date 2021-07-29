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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Ферстаппен переименовал своих котов в Льюиса и Тото

Голландский гонщик нашел шуточный ответ своим соперникам из Mercedes после аварии в Сильверстоуне

Ферстаппен переименовал своих котов в Льюиса и Тото

Макс Ферстаппен приехал на Гран При Великобритании, опережая Льюиса Хэмилтона на 32 очка – и еще больше увеличил этот отрыв благодаря победе в спринтерской гонке. Однако в главном заезде два главных фаворита столкнулись на первом же круге. Пилот Red Bull после этого попал в больницу, а его соперник поднялся на вершину подиума и резко сократил отставание.

Сейчас Red Bull пробует добиться для Хэмилтона более серьезного наказания за аварию, однако борьба за титул в любом случае заметно обострилась – уже в этот уик-энд на Гран При Венгрии Льюис может вернуться в лидеры сезона.

Тем временем Макс нашел шуточную возможность поквитаться с соперниками. В минувшие выходные он принимал участие в суточной кибергонке в Спа, где его экипаж финишировал пятым. На стриме гонщика произошел забавный эпизод.

«Коты шастают у симулятора, – рассказал он. – Надеюсь, они хотя бы не прыгнут мне под педаль тормоза, а то их просто расплющит». 

Зрители, разумеется, заинтересовались, сколько у гонщика котов и как их зовут. Оказалось, что у Макса два питомца. 

«Вообще-то они Джимми и Сасси, – объяснил он. – Но сейчас я переименовал их в Льюиса и Тото [в честь Хэмилтона и главы Mercedes F1 Вольфа]».

Позже Ферстаппен назвал проведенную кибергонку полезной в преддверии Гран При Венгрии.

«Мне хочется поскорее сесть за руль, особенно учитывая исход прошлой гонки, – сказал Макс. – На теле остались небольшие синяки, что нормально после такого удара. Но я уже тренируюсь и чувствую себя хорошо. 

Мы проехали суточную гонку, которая стала для моего организма хорошей проверкой. Ведь нужно было сидеть в одном положении перед экранами долгое время. Я чувствовал себя абсолютно нормально, и это позитивно в преддверии уик-энда. Я точно готов к новой борьбе».

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