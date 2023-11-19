Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
Отчет о гонке

Ферстаппен переиграл Леклера на Гран При Лас-Вегаса

Шарль Леклер выглядел фаворитом до середины дистанции, когда выезд машины безопасности разрушил тактику Ferrari и отдал инициативу Максу Ферстаппену

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки

Ферстаппен захватил лидерство уже на старте, когда вытеснил стартовавшего с поула Шарля Леклера за белую линию в первом повороте, однако и сам не удержался в пределах трассы. Чемпион мира возглавил гонку, но вскоре получил от судей пять штрафных секунд. 

Поначалу гонщику Red Bull удавалось быстро уезжать от Ferrari, однако вскоре разрыв стабилизировался, а затем и вовсе стал сокращаться. Еа 17-м круге Леклеру удалось провести обгон и возглавить гонку. 

Но важнее было даже другое – Макс сразу после этого поехал на пит-стоп и с учетом штрафа откатился на девятое место. Шарль же еще четыре круга оставался на трассе, что обеспечило монегаску важное преимущество. 

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Пьер Гасли, Alpine A523, Алекс Элбон, Williams FW45, Логан Сарджент, Williams FW45

Фото: Любомир Асенов / Motorsport Images

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Пьер Гасли, Alpine A523, Алекс Элбон, Williams FW45, Логан Сарджент, Williams FW45

Казалось, гонка складывается в его пользу, но на 25-м круге Джордж Расселл, обороняясь от Ферстаппена, допустил столкновение, засыпав трассу карбоновыми обломками. Выезд машины безопасности для очистки асфальта сыграл против Леклера: тот остался в лидерах, но на хвосте Ferrari теперь висел Red Bull Серхио Переса – тот провел первый пит-стоп еще в самом начале гонки, сэкономив время, а после второй нейтрализации вновь сменил шины. 

На 32-м круге мексиканцу за счет более свежей резины удалось выйти вперед, на 35-м Шарль восстановил статус-кво, но к тому времени обоих догнал Макс Ферстаппен, который также провел второй пит-стоп в режиме SC – и на 37-м круге вернул себе лидерство, чтобы более его не уступить до самого финиша и 18-й победы в нынешнем сезоне.

Леклер же допустил небольшую ошибку, вновь пропустил Переса и до последнего круга оставался третьим, но все же смог огорчить мексиканского пилота за четыре поворота до финиша. 

«Как я хотел победить сегодня, – сказал он по радио. – Ну ладно, хотя бы это ***ное второе место».

Перес же вторую гонку подряд потерял позицию на финальном круге, но зато гарантировал себе второе место по итогам сезона, а Red Bull Racing – первый в истории дублю пилотов по итогам чемпионата мира. 

Авария Ландо Норриса, McLaren MCL60

Авария Ландо Норриса, McLaren MCL60

Все остальные события в этот день происходили позади лидеров. Гонка началась с того, что Карлос Сайнс и Фернандо Алонсо синхронно закрутились на холодной асфальте в первом повороте, а вскоре Ландо Норрис разбил машину, в безобидной ситуации улетев в стену. 

Британца даже отправили в медцентр, но врачи не нашли и него опасных повреждений. 

Проблемы McLaren на этом не закончились – вскоре и другой гонщик команды Оскар Пиастри повредил машину, столкнувшись в борьбе за позицию с Льюисом Хэмилтоном. На Mercedes после этого оказалось пробито колесо. 

В итоге четвертым на трассе финишировал Джордж Расселл, но из-за штрафа за то самое столкновение с Максом уступил эту позицию Эстебану Окону из Alpine. Тому пришлось всерьез побороться по ходу дистанции со своим напарником Пьером Гасли.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Отличную гонку выдал Лэнс Стролл. Канадец грамотно воспользовался стартовой суматохой и сразу же отыграл без малого десяток позиций, а удачная тактика с предельно ранней первой остановкой позволила ему вторую гонку подряд финишировать на пятой позиции.  

Карлос Сайнс после обидного штрафа за замену мотора завершил дистанцию шестым, впереди двух пилотов Mercedes – Расселлу пять штрафных секунд стоили четырех позиций.

По два очка заработали Алонсо и Пиастри (последний также стал автором лучшего времени круга).

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Кроме Норриса, из гонки выбыли лишь Юки Цунода и Нико Хюлькенбергом – оба остановились из-за технических проблем перед самым финишем.

Команде Williams после старта с третьего ряда не удалось заработать ни одного очка, а Валттери Боттас еще на старте стал жертвой ошибки Алонсо. 

Сезон Ф1 финиширует через неделю в Абу-Даби.

Отчет дополняется

Результаты Гран При Лас-Вегаса (50 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст. П/с*
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 1 ч 29:08.289 2
2 Monaco Шарль ЛеклерFerrari

+2.070

 

 1
3 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing

+2.241

 

 2
4 France Эстебан ОконAlpine

+18.665

 

 1
5 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing

+20.067

 

 2
6 Spain Карлос СайнсFerrari

+20.834

 

 2
7 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes

+21.755

 

 2
8 United Kingdom Джордж РасселлMercedes

+23.091

 

 2
9 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing

+25.964

 

 2
10 Australia Оскар ПиастриMcLaren

+29.496

 

 2
11 France Пьер ГаслиAlpine

+34.270

 

 1
12 Thailand Алекс ЭлбонWilliams

+43.398

 

 1
13 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team

+44.825

 

 2
14 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri

+48.525

 

 1
15 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo

+50.162

 

 1
16 United States Логан СарджентWilliams

+50.882

 

 1
17 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo

+1'25.350

 

 2
  Japan Юки ЦунодаAlphaTauri

 

 2
  Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team

 

 2
  United Kingdom Ландо НоррисMcLaren

 

  

*пит-стопы

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