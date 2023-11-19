Ферстаппен переиграл Леклера на Гран При Лас-Вегаса

Ферстаппен захватил лидерство уже на старте, когда вытеснил стартовавшего с поула Шарля Леклера за белую линию в первом повороте, однако и сам не удержался в пределах трассы. Чемпион мира возглавил гонку, но вскоре получил от судей пять штрафных секунд.

Поначалу гонщику Red Bull удавалось быстро уезжать от Ferrari, однако вскоре разрыв стабилизировался, а затем и вовсе стал сокращаться. Еа 17-м круге Леклеру удалось провести обгон и возглавить гонку.

Но важнее было даже другое – Макс сразу после этого поехал на пит-стоп и с учетом штрафа откатился на девятое место. Шарль же еще четыре круга оставался на трассе, что обеспечило монегаску важное преимущество.

Фото: Любомир Асенов / Motorsport Images После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Пьер Гасли, Alpine A523, Алекс Элбон, Williams FW45, Логан Сарджент, Williams FW45

Казалось, гонка складывается в его пользу, но на 25-м круге Джордж Расселл, обороняясь от Ферстаппена, допустил столкновение, засыпав трассу карбоновыми обломками. Выезд машины безопасности для очистки асфальта сыграл против Леклера: тот остался в лидерах, но на хвосте Ferrari теперь висел Red Bull Серхио Переса – тот провел первый пит-стоп еще в самом начале гонки, сэкономив время, а после второй нейтрализации вновь сменил шины.

На 32-м круге мексиканцу за счет более свежей резины удалось выйти вперед, на 35-м Шарль восстановил статус-кво, но к тому времени обоих догнал Макс Ферстаппен, который также провел второй пит-стоп в режиме SC – и на 37-м круге вернул себе лидерство, чтобы более его не уступить до самого финиша и 18-й победы в нынешнем сезоне.

Леклер же допустил небольшую ошибку, вновь пропустил Переса и до последнего круга оставался третьим, но все же смог огорчить мексиканского пилота за четыре поворота до финиша.

«Как я хотел победить сегодня, – сказал он по радио. – Ну ладно, хотя бы это ***ное второе место».

Перес же вторую гонку подряд потерял позицию на финальном круге, но зато гарантировал себе второе место по итогам сезона, а Red Bull Racing – первый в истории дублю пилотов по итогам чемпионата мира.

Авария Ландо Норриса, McLaren MCL60

Все остальные события в этот день происходили позади лидеров. Гонка началась с того, что Карлос Сайнс и Фернандо Алонсо синхронно закрутились на холодной асфальте в первом повороте, а вскоре Ландо Норрис разбил машину, в безобидной ситуации улетев в стену.

Британца даже отправили в медцентр, но врачи не нашли и него опасных повреждений.

Проблемы McLaren на этом не закончились – вскоре и другой гонщик команды Оскар Пиастри повредил машину, столкнувшись в борьбе за позицию с Льюисом Хэмилтоном. На Mercedes после этого оказалось пробито колесо.

В итоге четвертым на трассе финишировал Джордж Расселл, но из-за штрафа за то самое столкновение с Максом уступил эту позицию Эстебану Окону из Alpine. Тому пришлось всерьез побороться по ходу дистанции со своим напарником Пьером Гасли.

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Отличную гонку выдал Лэнс Стролл. Канадец грамотно воспользовался стартовой суматохой и сразу же отыграл без малого десяток позиций, а удачная тактика с предельно ранней первой остановкой позволила ему вторую гонку подряд финишировать на пятой позиции.

Карлос Сайнс после обидного штрафа за замену мотора завершил дистанцию шестым, впереди двух пилотов Mercedes – Расселлу пять штрафных секунд стоили четырех позиций.

По два очка заработали Алонсо и Пиастри (последний также стал автором лучшего времени круга).

Кроме Норриса, из гонки выбыли лишь Юки Цунода и Нико Хюлькенбергом – оба остановились из-за технических проблем перед самым финишем.

Команде Williams после старта с третьего ряда не удалось заработать ни одного очка, а Валттери Боттас еще на старте стал жертвой ошибки Алонсо.

Сезон Ф1 финиширует через неделю в Абу-Даби.

Отчет дополняется

Результаты Гран При Лас-Вегаса (50 кругов)