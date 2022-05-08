Ферстаппен переиграл Леклера и победил в Майами

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На 77-й в истории трассе Ф1 с первого ряда стартовали пилоты Ferrari – однако чистый асфальт позволил занимавшему третье место на решетке Максу Ферстаппену на коротком разгоне к первому повороту поравняться с Карлосом Сайнсом, а затем и выйти вперед.

Шарль Леклер без проблем возглавил пелотон поула, и поначалу казалось, что лидер сезона отрывается от соперника из Red Bull. Его преимущество достигло 1,4 секунды, но уже на седьмом круге Максу сообщили по радио, что у Ferrari начался износ передних колес.

Старт: Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, другие пилоты Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На восьмом круге Шарль шире обычного вышел из 17-го поворота в конце длинной прямой, Макс тут же оказался рядом и на следующем торможении атаковал и вышел вперед (этот момент – на заглавном фото). Попытка Леклера поддерживать темп лидера ни к чему не привела, и монегаск начал понемногу отставать, удерживая второе место.

Гонка продолжалась без заметных событий – даже пит-стоп и переход с шин Medium на Hard ничего не изменил в квартете лидеров, – пока за 20 кругов до финиша в первом повороте Фернандо Алонсо не задел машину Пьера Гасли в споре за позицию в конце десятки.

Француз сбросил скорость, но затем продолжил гонку. Однако на следующем круге он дважды выехал с трассы в поворотах, а когда возвращался во второй раз (у «фейкового залива» с яхтами), зацепил заднее колесо мчавшегося мимо Ландо Норриса.

Машина Ландо Норриса, McLaren MCL36, после аварии Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Пилота McLaren закрутило, а трасса оказалась засыпана обломками – и судьи выпустили автомобиль безопасности. Тройка лидеров осталась на трассе, а вот занимавший с самого старта четвертое место Серхио Перес свернул в боксы и получил свежий комплект Soft, сохранив при этом позицию.

После рестарта сценарий гонки на оставшиеся 11 кругов оказался совсем иным. Теперь уже Леклер давил на Ферстаппена, а позади Перес, который на первом отрезке отстал из-за временного отказа датчика и потери 20 кВт мощности – на Сайнса. Но положение в обеих парах так и не изменилось до самого финиша.

Макс выиграл в третий раз в сезоне и во второй подряд, и к тому же получил бонус за лучший круг, но Ferrari завоевала двойной подиум.

Джордж показал зубы

Стартовав на шинах Hard и сменим их за машиной безопасности, Джордж Расселл оказался сразу следом за Льюисом Хэмилтоном. Обоих опережал Валттери Боттас, но ошибка финна на выходе из 17-го поворота стоила ему двух потерянных позиций.

После этого Расселл пошел в атаку на Хэмилтона – тот в дебюте гонки потерял несколько позиций из-за легкого контакта с Фернандо Алонсо, но быстро вернулся на шестое место – и вышел вперед, но с выездом за пределы трассы. В команде Mercedes попросили гонщика вернуть позицию, но позже Джордж все равно провел обгон и пересек линию финиша пятым, впереди напарника.

Боттас, который большую часть дистанции уверенно оставался «лучшим из остальных», в итоге завершил дистанцию седьмым.

Прорыв дня

Машина Эстебана Окона, Alpine A522, после аварии Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Субботняя авария не позволила Эстебану Окону принять участие в квалификации, и гонщику пришлось стартовать последним. Но тактика со стартом на Hard вкупе с удачным моментом выезда машины безопасности позволили французу сотворить маленькое чудо.

Он все сделал правильно и с 20-го места прорвался на восьмое – хотя одну позицию французу принес 5-секундный штраф напарника, полученный за то самое столкновение с Гасли, которое выступило катализатором яркой концовки этой гонки.

Обновление: Алонсо присудили новый штраф, лишив очков

Большой переполох в споре за одно очко

Мик Шумахер, Haas VF-22, Кевин Магнуссен, Haas VF-22 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Прорыв Окона, которому на финальный отрезок поставили шины Hard, проходил на фоне главной драмы всей гонки. Мик Шумахер имел первый в карьере реальный шанс заработать очки – и упустил его. Немец из Haas пытался не пустить Эстебана вперед, но этим в 17-м повороте воспользовался Себастьян Феттель, обогнавший молодого соотечественника.

Мик попробовал контратаковать в первом повороте – и Haas с Aston Martin столкнулись. Невозможно передать то отчаяние и разочарование, которое было в голосе Шумахера, когда после этого момента он вышел по радио на связь с командой…

А десятое место в итоге досталось Алексу Элбону из Williams.

Без McLaren и Aston Martin

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, Ландо Норрис, McLaren MCL36 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Для двух команд воскресенье в Майами вообще не сложилось. Гонщики Aston Martin были вынуждены стартовать из боксов из-за проблем с температурой топлива. Несмотря на это, оба имели реальные шансы на очки, но не использовали их из-за столкновений с соперниками из Haas.

Еще до того, как не смогли разъехаться Феттель и Шумахер, в том же первом повороте на рестарте столкнулись Кевин Магнуссен и Лэнс Стролл.

Не сильно лучше гонка сложилась и для McLaren: Ландо Норрис еще до аварии с Гасли потерял время на пит-стопе, а у его напарника Даниэля Риккардо в очередной раз не оказалось скорости, чтобы бороться за десятку.

Юки Цуноде добиться большего помешал стремительный износ шин, потребовавший пит-стопа еще до десятого круга, а Гуаньюй Чжоу почти сразу остановил машину в боксах по просьбе команды.

Результаты Гран При Майами