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Формула 1 / Гран При Майами Отчет о гонке

Ферстаппен переиграл Леклера и победил в Майами

Пилот Red Bull сначала обогнал своего соперника из Ferrari на трассе, а затем не пропустил в напряженной концовке

Александр Кабановский
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Ферстаппен переиграл Леклера и победил в Майами
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На 77-й в истории трассе Ф1 с первого ряда стартовали пилоты Ferrari – однако чистый асфальт позволил занимавшему третье место на решетке Максу Ферстаппену на коротком разгоне к первому повороту поравняться с Карлосом Сайнсом, а затем и выйти вперед. 

Шарль Леклер без проблем возглавил пелотон поула, и поначалу казалось, что лидер сезона отрывается от соперника из Red Bull. Его преимущество достигло 1,4 секунды, но уже на седьмом круге Максу сообщили по радио, что у Ferrari начался износ передних колес. 

Старт: Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, другие пилоты

Старт: Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, другие пилоты

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На восьмом круге Шарль шире обычного вышел из 17-го поворота в конце длинной прямой, Макс тут же оказался рядом и на следующем торможении атаковал и вышел вперед (этот момент – на заглавном фото). Попытка Леклера поддерживать темп лидера ни к чему не привела, и монегаск начал понемногу отставать, удерживая второе место.

Гонка продолжалась без заметных событий – даже пит-стоп и переход с шин Medium на Hard ничего не изменил в квартете лидеров, – пока за 20 кругов до финиша в первом повороте Фернандо Алонсо не задел машину Пьера Гасли в споре за позицию в конце десятки. 

Француз сбросил скорость, но затем продолжил гонку. Однако на следующем круге он дважды выехал с трассы в поворотах, а когда возвращался во второй раз (у «фейкового залива» с яхтами), зацепил заднее колесо мчавшегося мимо Ландо Норриса. 

Машина Ландо Норриса, McLaren MCL36, после аварии

Машина Ландо Норриса, McLaren MCL36, после аварии

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Пилота McLaren закрутило, а трасса оказалась засыпана обломками – и судьи выпустили автомобиль безопасности. Тройка лидеров осталась на трассе, а вот занимавший с самого старта четвертое место Серхио Перес свернул в боксы и получил свежий комплект Soft, сохранив при этом позицию. 

После рестарта сценарий гонки на оставшиеся 11 кругов оказался совсем иным. Теперь уже Леклер давил на Ферстаппена, а позади Перес, который на первом отрезке отстал из-за временного отказа датчика и потери 20 кВт мощности – на Сайнса. Но положение в обеих парах так и не изменилось до самого финиша. 

Макс выиграл в третий раз в сезоне и во второй подряд, и к тому же получил бонус за лучший круг, но Ferrari завоевала двойной подиум.

Джордж показал зубы

Стартовав на шинах Hard и сменим их за машиной безопасности, Джордж Расселл оказался сразу следом за Льюисом Хэмилтоном. Обоих опережал Валттери Боттас, но ошибка финна на выходе из 17-го поворота стоила ему двух потерянных позиций. 

После этого Расселл пошел в атаку на Хэмилтона – тот в дебюте гонки потерял несколько позиций из-за легкого контакта с Фернандо Алонсо, но быстро вернулся на шестое место – и вышел вперед, но с выездом за пределы трассы. В команде Mercedes попросили гонщика вернуть позицию, но позже Джордж все равно провел обгон и пересек линию финиша пятым, впереди напарника. 

Боттас, который большую часть дистанции уверенно оставался «лучшим из остальных», в итоге завершил дистанцию седьмым. 

Прорыв дня

Машина Эстебана Окона, Alpine A522, после аварии

Машина Эстебана Окона, Alpine A522, после аварии

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Субботняя авария не позволила Эстебану Окону принять участие в квалификации, и гонщику пришлось стартовать последним. Но тактика со стартом на Hard вкупе с удачным моментом выезда машины безопасности позволили французу сотворить маленькое чудо. 

Он все сделал правильно и с 20-го места прорвался на восьмое – хотя одну позицию французу принес 5-секундный штраф напарника, полученный за то самое столкновение с Гасли, которое выступило катализатором яркой концовки этой гонки.

ОбновлениеАлонсо присудили новый штраф, лишив очков 

Большой переполох в споре за одно очко

Мик Шумахер, Haas VF-22, Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Мик Шумахер, Haas VF-22, Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Прорыв Окона, которому на финальный отрезок поставили шины Hard, проходил на фоне главной драмы всей гонки. Мик Шумахер имел первый в карьере реальный шанс заработать очки – и упустил его. Немец из Haas пытался не пустить Эстебана вперед, но этим в 17-м повороте воспользовался Себастьян Феттель, обогнавший молодого соотечественника.

Мик попробовал контратаковать в первом повороте – и Haas с Aston Martin столкнулись. Невозможно передать то отчаяние и разочарование, которое было в голосе Шумахера, когда после этого момента он вышел по радио на связь с командой… 

А десятое место в итоге досталось Алексу Элбону из Williams.

Без McLaren и Aston Martin

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, Ландо Норрис, McLaren MCL36

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, Ландо Норрис, McLaren MCL36

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Для двух команд воскресенье в Майами вообще не сложилось. Гонщики Aston Martin были вынуждены стартовать из боксов из-за проблем с температурой топлива. Несмотря на это, оба имели реальные шансы на очки, но не использовали их из-за столкновений с соперниками из Haas. 

Еще до того, как не смогли разъехаться Феттель и Шумахер, в том же первом повороте на рестарте столкнулись Кевин Магнуссен и Лэнс Стролл. 

Не сильно лучше гонка сложилась и для McLaren: Ландо Норрис еще до аварии с Гасли потерял время на пит-стопе, а у его напарника Даниэля Риккардо в очередной раз не оказалось скорости, чтобы бороться за десятку.

Юки Цуноде добиться большего помешал стремительный износ шин, потребовавший пит-стопа еще до десятого круга, а Гуаньюй Чжоу почти сразу остановил машину в боксах по просьбе команды.  

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Результаты Гран При Майами

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:34'24.258   1
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:34'28.044 3.786 1
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:34'32.487 8.229 1
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:34'34.896 10.638 2
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:34'42.840 18.582 1
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:34'45.626 21.368 1
7 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:34'49.331 25.073 1
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:34'52.644 28.386 1
9 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1:34'56.623 32.365 1
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:35'01.284 37.026 1
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1:35'01.386 37.128 1
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1:35'04.404 40.146 2
13 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:35'05.160 40.902 2
14 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1:35'14.194 49.936 1
15 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1:35'37.563 1'13.305 2
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:33'33.863 1 Lap 3
17 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:30'38.918 3 Laps 2
  France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1:16'26.740 12 Laps 3
  United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:02'29.442 18 Laps 1
  China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 10'13.033 51 Laps 1
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