Ферстаппен переиграл Леклера и победил в Майами
Пилот Red Bull сначала обогнал своего соперника из Ferrari на трассе, а затем не пропустил в напряженной концовке
На 77-й в истории трассе Ф1 с первого ряда стартовали пилоты Ferrari – однако чистый асфальт позволил занимавшему третье место на решетке Максу Ферстаппену на коротком разгоне к первому повороту поравняться с Карлосом Сайнсом, а затем и выйти вперед.
Шарль Леклер без проблем возглавил пелотон поула, и поначалу казалось, что лидер сезона отрывается от соперника из Red Bull. Его преимущество достигло 1,4 секунды, но уже на седьмом круге Максу сообщили по радио, что у Ferrari начался износ передних колес.
Старт: Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, другие пилоты
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
На восьмом круге Шарль шире обычного вышел из 17-го поворота в конце длинной прямой, Макс тут же оказался рядом и на следующем торможении атаковал и вышел вперед (этот момент – на заглавном фото). Попытка Леклера поддерживать темп лидера ни к чему не привела, и монегаск начал понемногу отставать, удерживая второе место.
Гонка продолжалась без заметных событий – даже пит-стоп и переход с шин Medium на Hard ничего не изменил в квартете лидеров, – пока за 20 кругов до финиша в первом повороте Фернандо Алонсо не задел машину Пьера Гасли в споре за позицию в конце десятки.
Француз сбросил скорость, но затем продолжил гонку. Однако на следующем круге он дважды выехал с трассы в поворотах, а когда возвращался во второй раз (у «фейкового залива» с яхтами), зацепил заднее колесо мчавшегося мимо Ландо Норриса.
Машина Ландо Норриса, McLaren MCL36, после аварии
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Пилота McLaren закрутило, а трасса оказалась засыпана обломками – и судьи выпустили автомобиль безопасности. Тройка лидеров осталась на трассе, а вот занимавший с самого старта четвертое место Серхио Перес свернул в боксы и получил свежий комплект Soft, сохранив при этом позицию.
После рестарта сценарий гонки на оставшиеся 11 кругов оказался совсем иным. Теперь уже Леклер давил на Ферстаппена, а позади Перес, который на первом отрезке отстал из-за временного отказа датчика и потери 20 кВт мощности – на Сайнса. Но положение в обеих парах так и не изменилось до самого финиша.
Макс выиграл в третий раз в сезоне и во второй подряд, и к тому же получил бонус за лучший круг, но Ferrari завоевала двойной подиум.
Джордж показал зубы
Стартовав на шинах Hard и сменим их за машиной безопасности, Джордж Расселл оказался сразу следом за Льюисом Хэмилтоном. Обоих опережал Валттери Боттас, но ошибка финна на выходе из 17-го поворота стоила ему двух потерянных позиций.
После этого Расселл пошел в атаку на Хэмилтона – тот в дебюте гонки потерял несколько позиций из-за легкого контакта с Фернандо Алонсо, но быстро вернулся на шестое место – и вышел вперед, но с выездом за пределы трассы. В команде Mercedes попросили гонщика вернуть позицию, но позже Джордж все равно провел обгон и пересек линию финиша пятым, впереди напарника.
Боттас, который большую часть дистанции уверенно оставался «лучшим из остальных», в итоге завершил дистанцию седьмым.
Прорыв дня
Машина Эстебана Окона, Alpine A522, после аварии
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Субботняя авария не позволила Эстебану Окону принять участие в квалификации, и гонщику пришлось стартовать последним. Но тактика со стартом на Hard вкупе с удачным моментом выезда машины безопасности позволили французу сотворить маленькое чудо.
Он все сделал правильно и с 20-го места прорвался на восьмое – хотя одну позицию французу принес 5-секундный штраф напарника, полученный за то самое столкновение с Гасли, которое выступило катализатором яркой концовки этой гонки.
Обновление: Алонсо присудили новый штраф, лишив очков
Большой переполох в споре за одно очко
Мик Шумахер, Haas VF-22, Кевин Магнуссен, Haas VF-22
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Прорыв Окона, которому на финальный отрезок поставили шины Hard, проходил на фоне главной драмы всей гонки. Мик Шумахер имел первый в карьере реальный шанс заработать очки – и упустил его. Немец из Haas пытался не пустить Эстебана вперед, но этим в 17-м повороте воспользовался Себастьян Феттель, обогнавший молодого соотечественника.
Мик попробовал контратаковать в первом повороте – и Haas с Aston Martin столкнулись. Невозможно передать то отчаяние и разочарование, которое было в голосе Шумахера, когда после этого момента он вышел по радио на связь с командой…
А десятое место в итоге досталось Алексу Элбону из Williams.
Без McLaren и Aston Martin
Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, Ландо Норрис, McLaren MCL36
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Для двух команд воскресенье в Майами вообще не сложилось. Гонщики Aston Martin были вынуждены стартовать из боксов из-за проблем с температурой топлива. Несмотря на это, оба имели реальные шансы на очки, но не использовали их из-за столкновений с соперниками из Haas.
Еще до того, как не смогли разъехаться Феттель и Шумахер, в том же первом повороте на рестарте столкнулись Кевин Магнуссен и Лэнс Стролл.
Не сильно лучше гонка сложилась и для McLaren: Ландо Норрис еще до аварии с Гасли потерял время на пит-стопе, а у его напарника Даниэля Риккардо в очередной раз не оказалось скорости, чтобы бороться за десятку.
Юки Цуноде добиться большего помешал стремительный износ шин, потребовавший пит-стопа еще до десятого круга, а Гуаньюй Чжоу почти сразу остановил машину в боксах по просьбе команды.
Результаты Гран При Майами
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1:34'24.258
|1
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1:34'28.044
|3.786
|1
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1:34'32.487
|8.229
|1
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1:34'34.896
|10.638
|2
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1:34'42.840
|18.582
|1
|6
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:34'45.626
|21.368
|1
|7
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:34'49.331
|25.073
|1
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1:34'52.644
|28.386
|1
|9
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1:34'56.623
|32.365
|1
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1:35'01.284
|37.026
|1
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1:35'01.386
|37.128
|1
|12
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:35'04.404
|40.146
|2
|13
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1:35'05.160
|40.902
|2
|14
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1:35'14.194
|49.936
|1
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1:35'37.563
|1'13.305
|2
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1:33'33.863
|1 Lap
|3
|17
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1:30'38.918
|3 Laps
|2
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:16'26.740
|12 Laps
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1:02'29.442
|18 Laps
|1
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|10'13.033
|51 Laps
|1
|Полные результаты
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