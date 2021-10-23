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Формула 1 / Гран При США Отчет о квалификации

Ферстаппен переиграл Хэмилтона в квалификации Гран При США

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, Ответственный редактор

Пилот Red Bull опередил своего главного соперника на 0,209 секунды, третьим стал Серхио Перес

Ферстаппен переиграл Хэмилтона в квалификации Гран При США

Субботняя сессия на трассе в Остине прервала успешную серию Mercedes – с 2014 года, когда Формула 1 перешла на нынешние гибридные моторы, с первой позиции в Америке стартовали только гонщики этой команды. 

В финале квалификации Макс Ферстаппен захватил было лидерство после первой попытки, проехав круг за 1:33.199, но его оттеснил на вторую строчку собственный партнер по Red Bull Серхио Перес, чье время оказалось на мгновение лучше (1:33.180).

Мексиканцу удалось прибавить под клетчатым флагом, несмотря на начавший моросить дождь, однако он остался позади двух лидеров сезона. Сначала Льюис Хэмилтон показал время 1:33.119, а затем Ферстаппен поставил окончательную точку: 1:32.910.

Это 12-й поул лидера сезона в карьере и уже девятый в этом году. 

Валттери Боттас остался четвертым, а стартовать и вовсе будет девятым из-за штрафа за установку нового мотора. Место во втором ряду досталось Шарлю Леклеру из Ferrari.

Карлос Сайнс уступил партнеру по Скудерии меньше двух десятых и в свою очередь всего на 0,026 опередил Даниэля Риккардо. Австралиец смог взять верх в дуэли с партнером по McLaren Ландо Норрисом. 

Протокол финального сегмента с разницей в восемь десятых замкнули пилоты AlphaTauri.

Из первой десятки только Сайнс и Юки Цунода будут начинать гонку на более мягких шинах Soft.

Эстебан Окон, несмотря на слип0стрим от партнера по Alpine Фернандо Алонсо остался 11-м, опередив Себастьяна Феттеля и Антонио Джовинацци. 

Алонсо и Феттель, а также Джордж Расселл, из-за замены моторов займут три последние позиции на решетке.

Никита Мазепин завершил субботнюю сессию 20-м, уступив три десятых секунды своему партнеру по Haas Мику Шумахеру. При этом время первой попытки россиянину не засчитали за нарушение пределов трассы, а во второй он помешал Феттелю, вынудив того ругаться по радио.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в столице Техаса.

Новость дополняется,

Результаты квалификации Гран При США

Позиция Гонщик Время Отрыв км/ч
1 Netherlands Макс Ферстаппен 1'32.910   213.613
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон 1'33.119 0.209 213.133
3 Mexico Серхио Перес 1'33.134 0.224 213.099
4 Finland Валттери Боттас* 1'33.475 0.565 212.322
5 Monaco Шарль Леклер 1'33.606 0.696 212.024
6 Spain Карлос Сайнс 1'33.792 0.882 211.604
7 Australia Даниэль Риккардо 1'33.808 0.898 211.568
8 United Kingdom Ландо Норрис 1'33.887 0.977 211.390
9 France Пьер Гасли 1'34.118 1.208 210.871
10 Japan Юки Цунода 1'34.918 2.008 209.094
11 France Эстебан Окон 1'35.377 2.467 208.087
12 Italy Антонио Джовинацци 1'35.794 2.884 207.182
13 Canada Лэнс Стролл 1'35.983 3.073 206.774
14 Canada Николя Латифи 1'35.995 3.085 206.748
15 Finland Кими Райкконен 1'36.311 3.401 206.069
16 Germany Мик Шумахер 1'36.499 3.589 205.668
17 Russian Federation Никита Мазепин 1'36.796 3.886 205.037
18 Germany Себастьян Феттель 1'35.500 2.590 207.819
19 United Kingdom Джордж Расселл      
20 Spain Фернандо Алонсо 1'44.549 11.639 189.832
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