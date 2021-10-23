Ферстаппен переиграл Хэмилтона в квалификации Гран При США
Пилот Red Bull опередил своего главного соперника на 0,209 секунды, третьим стал Серхио Перес
Субботняя сессия на трассе в Остине прервала успешную серию Mercedes – с 2014 года, когда Формула 1 перешла на нынешние гибридные моторы, с первой позиции в Америке стартовали только гонщики этой команды.
В финале квалификации Макс Ферстаппен захватил было лидерство после первой попытки, проехав круг за 1:33.199, но его оттеснил на вторую строчку собственный партнер по Red Bull Серхио Перес, чье время оказалось на мгновение лучше (1:33.180).
Мексиканцу удалось прибавить под клетчатым флагом, несмотря на начавший моросить дождь, однако он остался позади двух лидеров сезона. Сначала Льюис Хэмилтон показал время 1:33.119, а затем Ферстаппен поставил окончательную точку: 1:32.910.
Это 12-й поул лидера сезона в карьере и уже девятый в этом году.
Валттери Боттас остался четвертым, а стартовать и вовсе будет девятым из-за штрафа за установку нового мотора. Место во втором ряду досталось Шарлю Леклеру из Ferrari.
Карлос Сайнс уступил партнеру по Скудерии меньше двух десятых и в свою очередь всего на 0,026 опередил Даниэля Риккардо. Австралиец смог взять верх в дуэли с партнером по McLaren Ландо Норрисом.
Протокол финального сегмента с разницей в восемь десятых замкнули пилоты AlphaTauri.
Из первой десятки только Сайнс и Юки Цунода будут начинать гонку на более мягких шинах Soft.
Эстебан Окон, несмотря на слип0стрим от партнера по Alpine Фернандо Алонсо остался 11-м, опередив Себастьяна Феттеля и Антонио Джовинацци.
Алонсо и Феттель, а также Джордж Расселл, из-за замены моторов займут три последние позиции на решетке.
Никита Мазепин завершил субботнюю сессию 20-м, уступив три десятых секунды своему партнеру по Haas Мику Шумахеру. При этом время первой попытки россиянину не засчитали за нарушение пределов трассы, а во второй он помешал Феттелю, вынудив того ругаться по радио.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в столице Техаса.
Новость дополняется,
Результаты квалификации Гран При США
|Позиция
|Гонщик
|Время
|Отрыв
|км/ч
|1
|Макс Ферстаппен
|1'32.910
|213.613
|2
|Льюис Хэмилтон
|1'33.119
|0.209
|213.133
|3
|Серхио Перес
|1'33.134
|0.224
|213.099
|4
|Валттери Боттас*
|1'33.475
|0.565
|212.322
|5
|Шарль Леклер
|1'33.606
|0.696
|212.024
|6
|Карлос Сайнс
|1'33.792
|0.882
|211.604
|7
|Даниэль Риккардо
|1'33.808
|0.898
|211.568
|8
|Ландо Норрис
|1'33.887
|0.977
|211.390
|9
|Пьер Гасли
|1'34.118
|1.208
|210.871
|10
|Юки Цунода
|1'34.918
|2.008
|209.094
|11
|Эстебан Окон
|1'35.377
|2.467
|208.087
|12
|Антонио Джовинацци
|1'35.794
|2.884
|207.182
|13
|Лэнс Стролл
|1'35.983
|3.073
|206.774
|14
|Николя Латифи
|1'35.995
|3.085
|206.748
|15
|Кими Райкконен
|1'36.311
|3.401
|206.069
|16
|Мик Шумахер
|1'36.499
|3.589
|205.668
|17
|Никита Мазепин
|1'36.796
|3.886
|205.037
|18
|Себастьян Феттель
|1'35.500
|2.590
|207.819
|19
|Джордж Расселл
|20
|Фернандо Алонсо
|1'44.549
|11.639
|189.832
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