Ферстаппен переиграл Хэмилтона в квалификации Гран При США

Субботняя сессия на трассе в Остине прервала успешную серию Mercedes – с 2014 года, когда Формула 1 перешла на нынешние гибридные моторы, с первой позиции в Америке стартовали только гонщики этой команды.

В финале квалификации Макс Ферстаппен захватил было лидерство после первой попытки, проехав круг за 1:33.199, но его оттеснил на вторую строчку собственный партнер по Red Bull Серхио Перес, чье время оказалось на мгновение лучше (1:33.180).

Мексиканцу удалось прибавить под клетчатым флагом, несмотря на начавший моросить дождь, однако он остался позади двух лидеров сезона. Сначала Льюис Хэмилтон показал время 1:33.119, а затем Ферстаппен поставил окончательную точку: 1:32.910.

Это 12-й поул лидера сезона в карьере и уже девятый в этом году.

Валттери Боттас остался четвертым, а стартовать и вовсе будет девятым из-за штрафа за установку нового мотора. Место во втором ряду досталось Шарлю Леклеру из Ferrari.

Карлос Сайнс уступил партнеру по Скудерии меньше двух десятых и в свою очередь всего на 0,026 опередил Даниэля Риккардо. Австралиец смог взять верх в дуэли с партнером по McLaren Ландо Норрисом.

Протокол финального сегмента с разницей в восемь десятых замкнули пилоты AlphaTauri.

Из первой десятки только Сайнс и Юки Цунода будут начинать гонку на более мягких шинах Soft.

Эстебан Окон, несмотря на слип0стрим от партнера по Alpine Фернандо Алонсо остался 11-м, опередив Себастьяна Феттеля и Антонио Джовинацци.

Алонсо и Феттель, а также Джордж Расселл, из-за замены моторов займут три последние позиции на решетке.

Никита Мазепин завершил субботнюю сессию 20-м, уступив три десятых секунды своему партнеру по Haas Мику Шумахеру. При этом время первой попытки россиянину не засчитали за нарушение пределов трассы, а во второй он помешал Феттелю, вынудив того ругаться по радио.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в столице Техаса.

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