Хотя по ходу всего уик-энда в Абу-Даби казалось, что Mercedes чуть быстрее Red Bull, в финале квалификации «Быкам» удалось найти потрясающую скорость.

Уже в первой попытке Макс Ферстаппен, разогнавшись на дальней прямой в слип-стриме за напарником, проехал по-настоящему быстрый круг – 1:22.109. Льюис Хэмилтон проиграл голландцу полсекунды с лишним. И хотя Макс не смог улучшить время, а Льюис сбросил со своего результата пару десятых, их относительное расположение не изменилось. Ферстаппен в 10-й раз в нынешнем сезоне и впервые с Остина будет стартовать с поула.

Важно отметить, что претенденты на титул будут стартовать на разных шинах. В Q2 Макс заблокировал колеса, пытаясь проехать два быстрых круга подряд на резине Meduim. В итоге в Red Bull решили переобуть его в Soft, что позволило голландцу стать быстрейшим и обеспечило тактическое разнообразие в гонке – у Хэмилтона на первом отрезке будут более жесткие шины Medium.

Отличное третье время показал Ландо Норрис из McLaren. Он всего на пару сотых превзошел Серхио Переса. Третий стартовый ряд достался пилоту Ferrari Карлосу Сайнсу и покидающему Mercedes Валттери Боттасу.

Шарль Леклер стал седьмым, лишь восьмое место досталось Юки Цуноде. «Лишь», так как в первой попытке японец из AlphaTauri стал четвертым, но чуть выехал за белую линию в финальном повороте, и судьи отобрали у него время.

Десятку замкнули Эстебан Окон (таким образом, в финал вышли представители шести разных команд) и Даниэль Риккардо.

При этом в первом сегменте Окон создал помеху Себастьяну Феттелю, который заканчивал быстрый круг. Судьи разберут этот эпизод после завершения заездов – но гонщика Alpine с высокой вероятностью ждет наказание и потеря стартовых позиций. Также после завершения заездов арбитры планируют разобрать и еще несколько эпизодов.

Главной неожиданностью второго сегмента стал вылет Пьера Гасли. В отличие от другого гонщика AlphaTauri Юки Цуноды, он на смог пройти в десятку сильнейших впервые с Сочи. Также на этой стадии из борьбы выбыли Фернандо Алонсо (чемпиону не хватило всего 0,013 секунды), оба гонщика Aston Martin и Антонио Джовинацци.

Никита Мазепин так и не смог хоть раз в своем дебютном мезоне выйти из первого квалификационного сегмента. Россиянин остался 20-м, уступив партнеру по Haas Мику Шумахеру 0,7 секунды. Вместе с ними борьбу в своей финальной квалификации уже после 18 минут прекратил Кими Райкконен, которого опередили оба пилота Williams.

Заезды пришлось ненадолго прервать красными флагами, так как Шумахер снес ограничительный столбик в последнем повороте.

Из первой десятки более жесткие шины Medium на старте гонки будут у обоих пилотов Mercedes и Юки Цуноды.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации на «Яс-Марине».

Результаты квалификации Гран При Абу-Даби