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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Отчет о квалификации

Ферстаппен переиграл Хэмилтона в финальной квалификации сезона

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, Ответственный редактор

Субботняя сессия в Абу-Даби завершилась в пользу лидера сезона, его главный соперник отстал на 0,371. Стартовать пилоты будут на разных шинах

Ферстаппен переиграл Хэмилтона в финальной квалификации сезона

Хотя по ходу всего уик-энда в Абу-Даби казалось, что Mercedes чуть быстрее Red Bull, в финале квалификации «Быкам» удалось найти потрясающую скорость.

Уже в первой попытке Макс Ферстаппен, разогнавшись на дальней прямой в слип-стриме за напарником, проехал по-настоящему быстрый круг – 1:22.109. Льюис Хэмилтон проиграл голландцу полсекунды с лишним. И хотя Макс не смог улучшить время, а Льюис сбросил со своего результата пару десятых, их относительное расположение не изменилось. Ферстаппен в 10-й раз в нынешнем сезоне и впервые с Остина будет стартовать с поула. 

Важно отметить, что претенденты на титул будут стартовать на разных шинах. В Q2 Макс заблокировал колеса, пытаясь проехать два быстрых круга подряд на резине Meduim. В итоге в Red Bull решили переобуть его в Soft, что позволило голландцу стать быстрейшим и обеспечило тактическое разнообразие в гонке – у Хэмилтона на первом отрезке будут более жесткие шины Medium.

Отличное третье время показал Ландо Норрис из McLaren. Он всего на пару сотых превзошел Серхио Переса. Третий стартовый ряд достался пилоту Ferrari Карлосу Сайнсу и покидающему Mercedes Валттери Боттасу.  

Шарль Леклер стал седьмым, лишь восьмое место досталось Юки Цуноде. «Лишь», так как в первой попытке японец из AlphaTauri стал четвертым, но чуть выехал за белую линию в финальном повороте, и судьи отобрали у него время. 

Десятку замкнули Эстебан Окон (таким образом, в финал вышли представители шести разных команд) и Даниэль Риккардо. 

При этом в первом сегменте Окон создал помеху Себастьяну Феттелю, который заканчивал быстрый круг. Судьи разберут этот эпизод после завершения заездов – но гонщика Alpine с высокой вероятностью ждет наказание и потеря стартовых позиций. Также после завершения заездов арбитры планируют разобрать и еще несколько эпизодов.

Главной неожиданностью второго сегмента стал вылет Пьера Гасли. В отличие от другого гонщика AlphaTauri Юки Цуноды, он на смог пройти в десятку сильнейших впервые с Сочи. Также на этой стадии из борьбы выбыли Фернандо Алонсо (чемпиону не хватило всего 0,013 секунды), оба гонщика Aston Martin и Антонио Джовинацци.

Никита Мазепин так и не смог хоть раз в своем дебютном мезоне выйти из первого квалификационного сегмента. Россиянин остался 20-м, уступив партнеру по Haas Мику Шумахеру 0,7 секунды. Вместе с ними борьбу в своей финальной квалификации уже после 18 минут прекратил Кими Райкконен, которого опередили оба пилота Williams.

Заезды пришлось ненадолго прервать красными флагами, так как Шумахер снес ограничительный столбик в последнем повороте.

 

Из первой десятки более жесткие шины Medium на старте гонки будут у обоих пилотов Mercedes и Юки Цуноды.

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Результаты квалификации Гран При Абу-Даби

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'22.109  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'22.480 0.371
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'22.931 0.822
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'22.947 0.838
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'22.992 0.883
6 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'23.036 0.927
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'23.122 1.013
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1'23.220 1.111
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'23.389 1.280
10 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'23.409 1.300
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'23.460 1.351
12 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'24.043 1.934
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'24.066 1.957
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'24.251 2.142
15 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'24.305 2.196
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'24.338 2.229
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'24.423 2.314
18 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'24.779 2.670
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'24.906 2.797
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'25.685 3.576
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